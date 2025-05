Contratto già pronto, firma con Sinner in arrivo: la scelta è fatta

Importante svolta per il futuro di Sinner: dalla Russia arriva la notizia, scelta fatta e futuro del tennista in buone mani

Jannik Sinner è ripartito alla grande, nonostante la delusione per la sconfitta in finale degli Internazionali d’Italia per mano di Carlos Alcaraz. I tre mesi di stop a causa della squalifica per il caso Clostebol si sono sentiti tutti: lo spagnolo, in splendida forma, è stato superiore e ha portato a casa meritatamente il successo. Ma per l’altoatesino è comunque una vittoria: superare gli ostacoli Ruud e Paul come ha fatto dopo un lungo stop non era per niente semplice, a riprova dal fatto che parliamo di un incredibile fenomeno.

Che ora punta alla “vendetta” su Alcaraz per Roland Garros. Sinner non sarà ad Amburgo per l’ATP 500 per prepararsi al meglio al grande Slam: punta alla vittoria, ovviamente, anche per ribadire la sua prima posizione nel Ranking e rimettere le cose a posto. Nel frattempo circolano ancora le voci in merito a quello che sarà il suo nuovo coach: a fine stagione saluterà Cahill, come ha già annunciato ufficialmente, e le ultime indiscrezioni in merito sono davvero clamorose.

Nuovo allenatore Sinner, fra notizie e smentite: le ultime

Secondo quanto riportato dalla Russia, Sinner avrebbe scelto Carlos Moyà come nuovo allenatore. Stiamo parlando di quello che ha contribuito alla grandezza di Rafael Nadal e uno dei migliori in circolazione per questo ruolo. La notizia, riportata dall’attendibile giornalista russa Sofya Tartakova sui suoi social, è diventata subito virale ed è stata ripresa da tutti i quotidiani più importante, ma nelle ultime ore è arrivato un annuncio che ha spiazzato tutti.

Lo stesso Moyà, interpellato da Radio Nacional de Espana, ha categoricamente smentito la notizia: “Fake news grossa come una casa“, le parole dell’ex allenatore di Nadal. Un’uscita fare da parte dello spagnolo, che quindi ribalta nuovamente la situazione. La smentita di certo non esclude del tutto questa possibilità: potrebbero esserci dei dialoghi in corso, oppure l’allenatore ha voluto provare a mandare tutti fuori pista. Lo scopriremo soltanto nei prossimi mesi ma nel frattempo la ricerca continua.

E dovrà essere una scelta importante: Sinner, che cerca un sostituto di Cahill che possa affiancare Simone Vagnozzi, punta in altissimo e vuole affiancarsi di gente che possa aiutarlo a raggiungere ogni tipo di traguardo. Nel caso Moyà sarebbe una grande scelta perché lui sa come si fa, e sarebbe curioso avere un allenatore spagnolo per contrastare uno spagnolo (Alcaraz).