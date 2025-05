Fallimento e classifica riscritta: cambia tutto per il Milan

Il fallimento del club è adesso ufficiale: a certificarlo è stato il Tribunale, ora il Milan può sperare. Classifica ribaltata

Oltre al fallimento della prima squadra, il Milan ha raccolto anche un altro grande fallimento: il Milan Futuro, la seconda squadra fondata lo scorso giugno, è clamorosamente retrocesso in Serie D. L’anno di Lega Pro è stato un disastro: le difficoltà erano prevedibili, considerando che quello della C è un campionato molto particolare e complicato, ma addirittura retrocedere è stato totalmente inaspettato. Ma è una grande conseguenza di alcune scelte inspiegabili da parti della società e, nello specifico, di Zlatan Ibrahimovic, colui che ha puntato molto su questo progetto fin dal momento del suo arrivo.

Oltre a non aver affidato la squadra ad Ignazio Abate, cioè colui che aveva cresciuto e ottenuto risultati con il nucleo della squadra, ha anche deciso di mettere il progetto nelle mani di Jovan Kirowski, ex sconosciuto calciatore americano, amico dello svedese dai tempi della Major League Soccer. A questo poi si aggiunge la scelta molto tardiva di esonerare Daniele Bonera soltanto a marzo: Massimo Oddo ha provato a fare il massimo, ma purtroppo è dovuto arrendersi ai Play-Out con la Spal.

Ufficiale il fallimento: il Milan Futuro torna a sperare

Il Milan Futuro, quindi, sul campo è retrocesso in Serie D. “Per noi C o D non cambia niente, l’importante è creare giocatori“, sono state le assurde dichiarazioni di Geoffrey Moncada prima della partita contro la Roma dello scorso week-end. I giovani rossoneri quindi giocheranno fra i dilettanti, ma c’è ancora una possibilità: il ripescaggio.

La Lega Pro è una categoria da sempre caratterizzata da continue penalizzazioni, fallimenti e situazioni difficili. L’anno scorso, ad esempio, la penalizzazione e quindi la retrocessione dell’Ancona ha permesso al Milan di iscrivere la propria squadra in Serie C. In questi giorni, tra l’altro, sta succedendo un vero e proprio terremoto in Serie B con la questione Brescia, che rischia di non giocare i Play-Out in favore della Sampdoria, già retrocessa sul campo.

Il Milan Futuro quindi può ancora sperare, anche perché c’è la questione Lucchese che tiene banco: questa mattina, infatti, il Tribunale ha dichiarato ufficiale il fallimento della squadra toscana, che si è clamorosamente salvata ai Play-Out con prestazioni di grande spirito e carattere nonostante gli stipendi non pagati da mesi. Tutto può ancora succedere, quindi: non ci resta che attendere e capire quali saranno i prossimi sviluppi di questa vicenda.