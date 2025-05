Lapo Nava fa le valigie: il portiere saluta il Milan, nuova maglia in Italia

Le ultime sul futuro del giovane portiere italiana. Una decisione è stata presa: ecco dove giocherà il classe 2004

E’ stata una stagione da dimenticare per il Milan Futuro. La squadra, allenata prima da Bonera poi da Oddo, è retrocessa in Serie D. I rossoneri sono stati battuti dalla Spal, ai playout del girone B di Serie C. Dopo la vittoria dell’andata per 1 a 0, è arrivato il ko per 2 a 0, che ha dunque condannato il Diavolo.

In questi giorni si è parlato di un possibile allontanamento di Kirovski, ma al momento non sono arrivate indicazioni in merito. Zlatan Ibrahimovic, colui che lo ha voluto in rossonero, spinger per tenerlo con se. Decideranno Giorgio Furlani e Gerry Cardinale in merito. Ma stando alle parole di Geoffrey Moncada, il progetto Milan Futuro non è proprio da bocciare totalmente. D’altronde diversi calciatori giovani hanno giocato tra i grandi, grazie all’esperienza maturata in Serie C.

Ha giocato decisamente tanto, ad esempio, Lapo Nava. Il portiere milanese, classe 2004, ha disputato diciotto partite in Serie C, quattro in Coppa Italia di Serie C, oltre ai due match di play-out. I minuti disputati sono così, oltre 2250, anche con una presenza nel campionato Primavera. Chiusa la stagione, certamente positiva a livello personale, è così pronto a spiccare il volo. Lapo Nova vorrebbe mettersi in gioco in un campionato diverso, almeno in Serie B. Il calciatore 21enne ha un contratto in scadenza con il Milan fino al 30 giugno 2027 ed è dunque probabile che i rossoneri gli trovino una sistemazione in Serie B.

Milan, Lapo Nave e i suoi fratelli: il Diavolo guarda al futuro

Quella di ieri è stata una giornata importante per il Milan che guarda al futuro. Sono così arrivati due firme di due calciatori che rappresentano l’avvenire del Diavolo:

AC Milan è lieto di comunicare che il difensore Davide Bartesaghi ha rinnovato il contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2030. Davide, nato nel 2005, è cresciuto nel Milan dall’età di 8 anni e ha esordito in Serie A il 23 settembre 2023 nella partita casalinga contro l’Hellas Verona. Nel corso di questa stagione è stato impiegato sia con Milan Futuro che con la Prima Squadra. Bartesaghi continuerà così a indossare la maglia rossonera.

“AC Milan è lieto di comunicare che il portiere Lorenzo Torriani ha rinnovato il contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2030. Lorenzo, nato nel 2005, è tesserato del Milan da luglio 2013 e ha giocato in tutte le categorie del Settore Giovanile e con Milan Futuro. Il 17 settembre 2024, inoltre, ha esordito nella gara di Champions League contro il Liverpool e in questa stagione è stato a disposizione della Prima Squadra. Torriani continuerà così a indossare la maglia rossonera”.