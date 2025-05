Milan, la firma tra oggi e domani: Furlani chiude il colpo

Il club rossonero è ormai prossimo a mettere a segno un innesto importante per il proprio futuro: le ultime news.

Il Milan è nono nella classifica della Serie A e non giocherà nessuna coppa europea nella prossima stagione. Fare cambiamenti è necessario per rilanciarsi e tornare in alto.

Sicuramente ci saranno diverse novità nella squadra 2025/2026, vedremo anche un nuovo allenatore in panchina. Improbabile la permanenza di Sergio Conceicao, si parla molto di Vincenzo Italiano del Bologna, anche se il club emiliano sta cercando di blindarlo. E presto ci sarà anche un nuovo direttore sportivo, ormai sembra che Giorgio Furlani abbia accelerato per dotare la dirigenza di un ds “tradizionale”, una figura con esperienza che possa arricchire un’area sportiva che ha commesso troppi errori negli ultimi due anni.

Milan, arriva il nuovo direttore sportivo: le ultime news

Negli ultimi giorni c’è stata un’accelerata per l’arrivo di Igli Tare. Dopo aver sondato anche altri profili, il Milan ha deciso di puntare sull’ex Lazio. Lo voleva già Paolo Maldini nel 2019, ma l’ex attaccante rimase a Roma. A distanza di sei anni è pronto per iniziare una nuova esperienza professionale a Milano.

Come rivelato dal giornalista Matteo Moretto di Relevo, Tare dovrebbe firmare il proprio contratto tra oggi e domani. Si tratta di un accordo di tre anni, di cui due garantiti, con uno stipendio di circa 800 mila euro netti annui. A breve dovrebbe essere reso tutto ufficiale.