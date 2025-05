Ora è certo: 80 milioni, la cifra ribalta il mercato del Milan

Il club rossonero perderà tanti soldi nella prossima stagione: ecco la stima del danno economico per il bilancio.

Giorgio Furlani è stato netto al termine della finale di Coppa Italia persa a Roma: la stagione del Milan è un fallimento. Aver sconfitto il Bologna avrebbe permesso sia di vincere il secondo trofeo stagionale, dopo la Supercoppa Italiana, e anche qualificarsi direttamente alla prossima edizione dell’Europa League. Anche se non è la Champions, sia per prestigio sia per introiti, sarebbe stato comunque importante prendervi parte.

Ovviamente, non partecipare alla Champions League avrà delle conseguenze per il club rossonero. Mancheranno tanti soldi a bilancio, inoltre sarà più complicato sia trattenere i big oggi in squadra che attirare altri calciatori di alto livello: potrebbero preferire una squadra che gioca in Europa. Chiamarsi Milan non basta, soprattutto se non metti sul tavolo un progetto credibile. Vedremo se con l’arrivo del nuovo direttore sportivo (al 99% Igli Tare) si cambierà rotta.

Milan senza Champions League, un danno economico: i dettagli

Secondo le stime di calcioefinanza.it, essere in Champions League nella stagione 2024/2025 ha portato al Milan poco meno di 60 milioni di euro: soldi ai quali aggiungere tra i 19 e i 20 milioni netti di ricavi per i cinque match casalinghi tra fase a girone e playoff. Quindi, nel bilancio 2025/2026 mancheranno circa 80 milioni, tanto denaro. Per questo il club potrebbe ricorrere ad alcune cessioni pesanti, necessarie per far quadrare i conti e per investire nel calciomercato.

Essere in Europa League avrebbe permesso di incassare almeno 13 milioni di partenza, ai quali aggiungere gli introiti delle cinque partite casalinghe. Arrivare fino alla finale può valere fino a 35 milioni: in caso di trionfo, aggiungere il bonus per la vittoria e per la qualificazione alla prossima Supercoppa Europea. Senza scordare che la vincitrice dell’EL concedere di accedere alla prossima Champions.

Per quanto concerne la Conference League, il Chelsea finalista ha ricavato oltre 20 milioni: alzando il trofeo i Blues vedrebbero aumentare la somma. In questa competizione le partite casalinghe sono tre invece di quattro e gli introiti sono ancora più bassi, però esserci avrebbe comunque dato una mano al bilancio del Milan. Vedremo come reagirà la società, i tifosi sono un po’ preoccupati per il mercato estivo.