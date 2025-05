Terremoto in Serie A, cambia la classifica: Milan al primo posto

Clamoroso in Serie A! Cambia la classifica del massimo campionato: Milan al primo posto. Ecco cosa sta succedendo

Come è noto, sono stati rinviati a data da destinarsi i match del playout tra la Salernitana e il Frosinone a causa della possibile penalizzazione del Brescia per una presunta irregolarità commessa in concomitanza con la scadenza di febbraio per il pagamento di stipendi e contributi.

Se il Brescia, che battendo 2-1 la Reggiana all’ultima giornata si è salvato, dovesse essere effettivamente penalizzato, potrebbe retrocedere direttamente. In tal caso il Frosinone si salverebbe evitando gli spareggi per non retrocedere mentre la Sampdoria avrebbe la chance di salvarsi sfidando ai playout la Salernitana al posto dei ciociari.

Ma se l’eventuale penalizzazione del Brescia può riscrivere la parte bassa della classifica di Serie B, un vero e proprio terremoto stravolge quella del massimo campionato tanto che al primo posto ora c’è addirittura il Milan.

Serie A spettatori 2024-25, Milan in testa

La grande delusione della stagione è senza ombra di dubbio il Milan che nella prossima non sarà impegnato in nessuna delle tre competizioni Uefa. Comunque, il ‘Diavolo’ può consolarsi con il dato relativo ai “ricavi da stadio” che non solo incidono, insieme ai diritti televisivi e agli introiti commerciali, sul conto economico ma determinano anche la distribuzione dei ricavi da diritti televisivi del campionato.

Ebbene, secondo la classifica della media spettatori per la Serie A 2024-25 stilata da “Calcio e Finanza”, a una giornata dal termine del campionato in testa c’è il Milan che nelle sue partite casalinghe ha fatto registrare una media che tocca i 71.680 spettatori a match, superiore ai 70.072 dell’Inter.

Ai rossoneri, a 90 minuti dal gong finale, basteranno solo 32mila spettatori nell’ultima gara per chiudere in vetta il ‘campionato dei tifosi’. Sul podio la Roma, che nelle sue gare casalinghe supera i 62mila spettatori, mentre il Napoli e la Lazio si piazzano rispettivamente al quarto e al quinto posto con oltre rispettivamente 50mila e quasi 44mila spettatori medi.

Ma è tutta la Serie A a registrare una media piuttosto alta: 30.817 spettatori, con un tasso di riempimento degli stadi pari al 92.18%. A svettare in questa graduatoria è il Cagliari che supera il 97.9%, seguono il Como con il 97.05% e la Juventus con il 96.94% mentre il Milan tocca quota 94.66%.

Un dato, la media spettatori Serie A, in netta crescita rispetto all’83% con il quale si è conclusa la passata edizione del massimo campionato. Nello specifico, la Serie A chiuderà la stagione con oltre 30mila spettatori di media per la seconda volta di fila: non accadeva da fine anni ‘90 quando furono addirittura tre le annate chiuse oltre i 30mila spettatori (31.223 spettatori in media nel 1997/98, 30.762 nel 1998/99 e 30.025 nel 1999/2000).