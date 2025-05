Theo Hernandez, la scelta è fatta: annuncio sull’addio

Il Milan è ormai rassegnato a perdere Theo Hernandez: l’annuncio sull’addio è appena arrivato, il francese ha deciso.

Salvo ribaltoni nell’ultimo turno il Milan terminerà la propria stagione senza riuscire a centrare la qualificazione in Europa. I rossoneri potrebbero ancora agguantare il settimo posto e approdare in Conference League, ma oltre a battere il Monza avrebbero bisogno che Fiorentina e Bologna non facessero altrettanto contro Udinese e Genoa.

Senza i milioni garantiti dalla partecipazione alla Champions League – o comunque a una delle coppe europee – il Diavolo è costretto a rivedere i suoi piani in vista della prossima stagione. Molto probabilmente Ibrahimovic e Moncada si troveranno costretti a vendere almeno un pezzo pregiato: si parla soprattutto di Theo Hernandez, protagonista di un’annata sottotono e da tempo al centro di voci di mercato.

Già lo scorso gennaio il laterale francese è stato vicino all’addio: il Como era piombato sul giocatore ed era disposto a sborsare 50 milioni di euro per convincere l’ex Real Madrid a sbarcare in riva al Lago. Alla fine Theo è rimasto al Milan ma ora i tempi sembrano maturi per arrivare a un divorzio ormai conclamato.

Theo Hernandez ha scelto: ormai è ufficiale, va dalla rivale

Anche DJ Ringo, noto tifoso rossonero, è rassegnato all’idea che Theo Hernandez vada a giocare in qualche club che disputa le coppe europee. “E’ un giocatore di livello – ha detto DJ Ringo a margine della 12esima edizione del memorial Claudio Lippi, in ricordo del giornalista milanista tragicamente scomparso nel 2013 – Si chiede qua per cosa può giocare“.

Per DJ Ringo, quindi, il fatto che Theo Hernandez chieda la cessione per giocare in Europa è assolutamente comprensibile. “Lo capisco se vuole andare via“, le parole del tifoso del Milan. Ma quale potrebbe essere la nuova squadra dell’esterno transalpino? Proprio qualche giorno fa è trapelata una voce clamorosa: la Juventus avrebbe infatti messo gli occhi su Theo Hernandez e sarebbe pronta a fare un’offerta per portarlo a Torino.

I bianconeri temono di perdere Andrea Cambiaso, che già nello scorso mercato invernale sembrava a un passo dalla cessione al Manchester City. Con i soldi incassati dalla cessione dell’ex Genoa la Juve andrebbe proprio all’assalto del terzino del Milan: secondo quanto riportato da Matteo Zorloni di Telelombardia il giocatore avrebbe già espresso il proprio gradimento per l’eventuale trasferimento alla Juventus.