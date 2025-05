Ufficiale Conceicao, l’annuncio del club prima di Milan-Monza

E’ successo ancora una volta, l’annuncio del Milan non lascia davvero più dubbi. Ora è finita e sabato la stagione andrà in archivio definitivamente

E’ partito il conto alla rovescia per la fine della stagione. Sabato alle 20.45 si giocherà Milan-Monza, ultimo atto di una annata davvero disastrosa. E’ difficile immaginare quale sarà il clima che si vivrà a San Siro durante la partita. La Curva Sud ha deciso di protesta già prima del calcio d’inizio: dalle 17.00 a Casa Milan si sentirà la voce dei rossoneri dopo quanto vissuto quest’anno.

Sugli spalti si protesterà contro tutti e tutto: dalla proprietà alla dirigenza. Gerry Cardinale, Giorgio Furlarni, Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada sono gli artefici della stagione da dimenticare. Ma anche chi metterà piede sul terreno di gioco non verrà risparmiato.

Molti di coloro che scenderanno in campo faranno poi le valigie, così come Sergio Conceicao, che non avrà modo di salutare San Siro vista la squalifica. Ma è concreta la possibilità che non ci sia nemmeno un saluto con la stampa. Domani alla vigilia della sfida contro il Monza, infatti, non è prevista alcuna conferenza stampa. E’ stato il Milan a comunicarlo a giornalisti. Non è certo la prima volta che succede, anche lo scorso weekend d’altronde non si è svolta.

Niente conferenza per Conceicao

Sono 3 partite che non fa la conferenza, per me fa anche bene a non farla, tanto fa più danni con la bocca questo che come allenatore

— Francesco Cardone (@iamfrancesco91) May 22, 2025

Domani NON si terrà la conferenza stampa di Sergio Conceição a Milanello: l’allenatore portoghese, vista la squalifica di sabato, potrebbe anche non parlare mai più da allenatore del#Milan — Francesco Letizia (@fraletizia) May 22, 2025

è al funerale del Milan https://t.co/a8BxGHlGHf — Jannik Sipper (@Cucuzinho7) May 22, 2025

Sono più le conferenze che non ha fatto che quelle che ha fatto — Marty McFly (@martymcfly890) May 22, 2025

Sergio Conceicao, come sottolinea Francesco Letizia, sul proprio profilo X, potrebbe non parlare più in conferenza stampa vista la squalifica scattata dopo l’espulsione all’Olimpico. D’altronde, ormai, il futuro di Conceicao è segnato. Dopo Milan-Monza sarà addio. Non sono previsti ripensamenti dell’ultimo minuto. Poi così si potrà pensare al futuro, al nuovo allenatore e al Diavolo che dovrà assolutamente risorgere dalle proprie ceneri