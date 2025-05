Distanza siderale, il Milan ora è stanco: abbandonato il colpo

La distanza fra il giocatore e il Milan è troppo ampia: i rossoneri potrebbero presto decidere di mollare la presa e dirgli addio

Igli Tare è atteso da un importante lavoro quest’estate per risollevare le sorti del Milan. La speranza è che il nuovo direttore sportivo abbia margine di manovra per fare le sue scelte e avere un buon impatto, ma con questo tipo di struttura societaria, nella quale ogni decisione deve passare da Giorgio Furlani, le prospettive non fanno ben sperare. Una delle questioni più spinose riguarda l’allenatore: per Sergio Conceicao ci sono poche chance di permanenza dopo aver perso la finale di Coppa Italia, si cerca quindi un sostituto ma trovarlo non è semplice.

I tifosi spingono per Allegri e c’è chi sogna Conte, ma non sembrano profili in linea con le direttive rossonere (costi bassi e con poca influenza sul mercato). Si è raffreddata anche la pista Vincenzo Italiano, che sembra intenzionato a restare al Bologna. Vedremo cosa accadrà, ma i temi caldi non sono finiti qui: si parte dalla cessione di Reijnders fino al rinnovo di contratto di Theo Hernandez. Entrambi, per motivi diversi, sembrano destinati ormai a lasciare Milano. E la sensazione è che Tare non potrà farci molto.

Milan, le ultime sul rinnovo di Theo Hernandez: distanza troppo ampia

Il Milan chiuderà il bilancio con un piccolo rosso a causa della mancata qualificazione in Champions League. Un piccolo rosso che diventa enorme agli occhi di RedBird, che ha un solo ed unico obiettivo: la sostenibilità economica. Non ci si è mai tirati indietro di fronte ad un’offerta importante, con o senza Champions, ma ora sembra ancor più necessaria. Reijnders al Manchester City porterebbe in rossonero almeno 60 milioni, e potrebbe non essere finita qui.

Anche Theo Hernandez sembra destinato a lasciare. In scadenza a giugno 2026, il terzino francese non ha ricevuto alcuna proposta seria di rinnovo. La cessione concordata al Como a gennaio è un indizio piuttosto chiaro: il Milan non vuole portare avanti la trattativa e spinge per l’addio a giugno. Secondo la Gazzetta dello Sport, di recente Theo Hernandez avrebbe fatto una richiesta di 8 milioni per il rinnovo; la proposta del Milan, invece, sarebbe stata di 4 milioni, quindi meno rispetto all’attuale stipendio (giustificata secondo la società dalle prestazioni negative in questa stagione). Una distanza troppo ampia fra le parti quindi rischia di essere una sentenza: a giugno le strade di Theo Hernandez e del Milan potrebbero separarsi.