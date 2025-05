Il Milan tentenna, piomba la Roma: il bomber se ne va in giallorosso

Un obiettivo del mercato rossonero per l’attacco potrebbe finire alla Roma: il club capitolino fa sul serio.

Il Milan deve intervenire in ogni reparto per allestire una squadra competitiva nella prossima stagione. Tra entrate e uscite la dirigenza avrà tanto da fare. I tifosi attendono con curiosità di vedere quali movimenti verranno effettuati.

Sarà certamente interessante vedere cosa cambierà in attacco, dove l’unico centravanti confermato dovrebbe essere Santiago Gimenez. Dopo aver investito circa 35 milioni di euro (bonus inclusi) per strapparlo al Feyenoord nel mercato invernale, il nazionale messicano farà ancora parte del progetto. Dovrebbe essere diverso il destino di Luka Jovic e Tammy Abraham.

Il serbo ha un contratto in scadenza a giugno 2025 e la sensazione è che non ci sarà il rinnovo, anche perché lui ha voglia di giocare con più continuità e a Milano non gli è possibile. Invece, l’ex Chelsea è arrivato in prestito secco e la Roma per venderlo a titolo definitivo chiede 20-25 milioni. In via Aldo Rossi non paiono intenzionati ad avviare una nuova trattativa per assicurarsi il cartellino.

Calciomercato Milan, l’attaccante verso la Roma?

In caso di addio di Jovic e Abraham, il Milan dovrà prendere una nuova punta. In questi mesi sono trapelati diversi nomi e alcuni di questi giocano in Serie A.

Ad esempio, Nikola Krstovic del Lecce e Lorenzo Lucca dell’Udinese sono tra i profili monitorati della società. L’italiano era già finito nel mirino a gennaio, quando non c’era certezza di riuscire a chiudere l’operazione Gimenez con il Feyenoord. Da Udine non arrivò alcuna apertura alla cessione, però l’estate prossima la situazione sarà diversa. L’ex Pisa ha voglia di fare un passo in avanti nella sua carriera e sogna di approdare in una delle più importanti piazze calcistiche della Serie A.

Il Milan è una destinazione assolutamente gradita, ma attenzione alla Roma. La Gazzetta dello Sport ha rivelato che Lucca è il centravanti in pole position per rinforzare l’attacco giallorosso. Una delle alternative è Emanuel Emegha dello Strasburgo.

L’Udinese chiede circa 30 milioni per cedere il suo centravanti, autore di 13 gol e 2 assist in 35 presenze stagionali. Da non escludere la possibilità di inserire una contropartita tecnica nell’operazione. La Roma potrebbe puntare sulla cessione di Abraham per finanziare il colpo Lucca, che rispetto all’inglese percepisce uno stipendio molto inferiore.