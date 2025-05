Il tradimento si consuma per volere di Conte: il Milan resta senza parole

Il calciatore può seguire Antonio Conte. Il tecnico lo vuole con se nella sua nuova squadra. Il punto della situazione in vista dell’estate

Sarà un’estate calda per il Milan. Il club rossonero è pronto a portare a termine anche alcune cessioni dolorose. Non è da escludere, infatti, l’addio di qualche big per ripartire e sanare un bilancio che non potrà contare sugli introiti della Champions League.

In queste ore così si sta parlando sempre più della possibile cessione di Tijjani Reijnders. D’altronde vendere l’olandese non è certo un compito complicato. Il calciatore, il migliore tra i rossoneri in questa stagione deludente, piace davvero a tutti, ma è il Manchester City il club intenzionato a mettere sul piatto del Diavolo la proposta giusta, quella proposta da oltre 70 milioni di euro difficile da non accettare.

Così Gerry Cardinale e i suoi uomini potrebbero gioire per una plusvalenza più che importante. Non esulterebbero i tifosi rossoneri, più che delusi da quanto hanno vissuto in questi mesi, che perderebbero uno degli elementi più importanti della rosa.

Il popolo del Diavolo, però, ormai si è rassegnato a cessioni illustri. Due estati fa, Giorgio Furlani con il suo team decise, infatti, di privarsi di Sandro Tonali, per una cifre simile a quella con la quale può salutare Tijjani Reijnders. Proprio il centrocampista, che non avrebbe voluto mai lasciare il Milan, la squadra del suo cuore, può fare ritorno in Italia la prossima estate.

Tonali ancora in Serie A, ecco quando: il punto della situazione

Non è un segreto, d’altronde, che Tonali sia finito nel mirino della Juventus. Un approdo di Antonio Conte a Torino non farebbe altro che incentivare il suo sbarco in Piemonte. Il tecnico italiano vorrebbe ripartire dall’ex rossonero e con i soldi della Champions League, l’affare potrebbe diventare possibile.

E’ ovvio che per la Juventus servirà mettere sul piatto tantissimi soldi, ma la Vecchia Signora dovrà convincere il Newcastle ad accettare anche qualche contropartita tecnica. La valutazione di Sandro Tonali, infatti, difficilmente sarà inferiore agli 80 milioni di euro.

Per avere il via libera dai Magpies bisognerà, dunque, essere parecchio convincenti, ma potrebbe non bastare. Come più volte detto, infatti, la sensazione è che i tempi per un ritorno in Italia di Tonali non siano ancora maturi. Fra due estati, invece, tutto potrebbe cambiare e in quel caso anche il Milan potrebbe iscriversi alla corsa per il giocatore