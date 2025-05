Inter e Juve fatte fuori: che assist al Milan

Che assist al Milan dalle sue storiche e acerrime rivali, Juventus e Inter: bianconeri e nerazzurri fatti fuori. Ecco cosa sta succedendo

Siamo alle battute finali di una stagione ‘infernale’ per un calendario agonistico fin troppo congestionato, per effetto del debutto del formato extralarge della Champions League, ma che certamente non è stata ‘diabolica’. Al ‘San Mames’ di Bilbao è andata in scena la finale di Europa League, il derby inglese tra il Tottenham e il Manchester United.

A portarsi la coppa a casa sono stati gli Spurs, grazie al tap in di Brennan Johnson al 42′, che così mettono un trofeo in bacheca dopo 17 lunghi anni di attesa. Ancora una cocente delusione per i ‘Red Devils’ che con il ko contro i Spurs alla ‘Catedral’ di Bilbao mettono il sigillo a una stagione fallimentare.

Dunque, annata decisamente no per il ‘Diavolo’ rossonero e per i ‘Diavoli rossi’ che sono fuori dalle coppe europee. Tuttavia, il Milan rialza la testa grazie all’inaspettato assist delle sue storiche rivali, la Juventus e l’Inter.

Anche il Milan sulle tracce di Giovanni Leoni

Il Milan vuole chiudere questa deludente stagione provando a regalare un sorriso ai tifosi nel match casalingo contro il Monza, in calendario sabato alle 20.45. Per l’occasione Sergio Conceiçao ha dei dubbi per il reparto offensivo: al momento Luka Jovic e Rafael Leao sono favoriti rispettivamente su Tammy Abraham e Joao Felix per affiancare Christian Pulisic.

Pochi dubbi, invece, in difesa e a centrocampo: il terzetto arretrato dovrebbe essere formato da Tomori, Pavlovic e Gabbia mentre in mezzo al campo sono confermati Fofana e Reijnders, con l’olandese che è tra i pochi a salvarsi dal naufragio rossonero. E proprio per la difesa giungono interessanti novità dal fronte del calciomercato.

Stando a quanto postato su ‘X’ da Ekfrem Konur, noto esperto di calciomercato internazionale, il Milan si unisce all’Inter, alla Juventus, al Napoli e al Barcellona nel seguire con interesse Giovanni Leoni, giovanissimo talento in forza al Parma. Il 18enne difensore centrale si è ritagliato uno spazio crescente nelle rotazioni prima di Pecchia e poi di Chivu come testimoniano le sue 17 presenze, condite da un gol, per 1.205 minuti giocati, in stagione.

Una crescita, quella del talento romano (è nato nella capitale il 21 dicembre del 2006), che non è passata inosservata agli occhi delle big italiane e del Barcellona, fresco di doblete (Liga e Copa del Rey), e che aumenta i rimpianti dell’Inter e della Juventus che la scorsa estate sono state vicine a metterlo sotto contratto, con le relative operazioni che non sono andate in porto per problemi sorti durante le trattative. Un passo falso di cui potrebbe approfittare il Milan. Staremo a vedere.