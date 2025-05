Kyle Walker, doccia gelata per il terzino: l’annuncio di Guardiola

Le parole dell’allenatore del Manchester City sono state chiare: ecco cosa ha dichiarato sul giocatore in prestito al Milan.

Diverti calciatori che oggi indossano la maglia rossonera hanno un futuro incerto. La negativa stagione disputata dalla squadra ha messo quasi tutti sul banco degli imputati e il fatto di non essere presenti nella prossima Champions League impone anche delle riflessioni di carattere economico.

Igli Tare ha firmato per diventare il nuovo direttore sportivo e avrà tanto lavoro da svolgere già da giugno. Innanzitutto, da risolvere ci saranno le questioni inerenti quei giocatori che sono partiti o sono arrivati in prestito nelle ultime due sessioni di calciomercato. Uno di questi è Kyle Walker, approdato al Milan a gennaio proveniente dal Manchester City.

Calciomercato Milan, futuro Walker: la posizione del Manchester City

Per quasi 35enne terzino era stato concordato un diritto di riscatto di circa 5 milioni di euro, però il club rossonero non sembra intenzionato a completare l’acquisto del cartellino a titolo definitivo. In caso di riscatto, Walker si legherebbe al Diavolo con un contratto fino a giugno 2027 con stipendio di 4-4,5 milioni netti annui, un’operazione che non convince il Milan, soprattutto dopo essere rimasto senza Champions League e quindi senza tanti milioni di premi UEFA.

Salvo colpi di scena, Walker lascerà Milano a fine stagione. Ma il suo futuro non sarà comunque al Manchester City, che conta di venderlo e di prendere un altro terzino destro. Si sta già parlando di Tino Livramento, inglese classe 2002 in forza al Newcastle United che in caso di necessità può essere schierato anche a sinistra. Valutazione del cartellino di circa 35 milioni.

In attesa di vedere se arriverà Livramento, Pep Guardiola ha risposto in modo netto quando gli è stato chiesto se Walker potesse essere aggregato alla squadra per il Mondiale per Club in programma tra giugno e luglio: “No“.

Il terzino classe 1990 non tornerà a vestire la maglia dei Citizens. Se il Milan non dovesse riscattarlo, il Manchester City attenderà nuove offerte per la sua cessione. Le richieste non mancheranno. L’ex Tottenham può avere mercato sia in Premier League che in altri campionati, Saudi Pro League e MLS incluse.

Thomas Tuchel lo ha convocato nella nazionale maggiore dell’Inghilterra e probabilmente preferirebbe una sua permanenza in Europa. Anche per questioni familiari (ha sei figli con due donne diverse), Walker potrebbe dare la priorità a questa soluzione.