La comunicazione è arrivata, niente da fare per il Milan: affare saltato

Niente da fare per il Milan: la priorità è restare nel suo attuale club, per i rossoneri l’affare può saltare definitivamente

Il Milan sta per iniziare una nuova ricostruzione. La gara di domani contro il Monza a San Siro sarà solo il sottofondo della protesta dei tifosi rossoneri, che inizierà nel pomeriggio a Casa Milan e proseguirà poi al Giuseppe Meazza. I tifosi, in maniera pacifica e civile, vogliono esprimere in maniera forte il loro dissenso per quanto accaduto quest’anno ma, soprattutto, per quello che è oggi la squadra (intesa come insieme di proprietà, dirigenza e gruppo giocatori), che è solo la brutta copia del Milan vero.

Sarà l’ultima da allenatore del Milan di Sergio Conceicao, o almeno così dovrebbe essere: l’allenatore portoghese, squalificato per l’espulsione contro la Roma, non sarà nemmeno in panchina, non parlerà oggi in conferenza e probabilmente non lo farà nemmeno domani dopo la gara. L’avventura del portoghese finisce nel peggiore dei modi: è meno responsabile rispetto ad altri, ma è stato parecchio deludente il suo impatto. Chi prenderà il suo posto? A Igli Tare, insieme a Moncada e al solito Furlani, l’ardua scelta: ma intanto c’è un’ipotesi che potremmo già escludere.

La priorità è restare: salta un’opzione per Tare

In questi giorni, nelle ore successive alla notizia dell’arrivo imminente di Tare (che potrebbe firmare già in queste ore), è stato fatto con forza il nome di Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna che ha vinto proprio contro il Milan la finale di Coppa Italia dieci giorni fa. L’ex Fiorentina si è confermato uno dei migliori in circolazione, in Italia e non solo: risultati e proposta di gioco di altissimo livello che hanno attirato anche l’attenzione dei rossoneri e del nuovo direttore sportivo.

Il Bologna però vuole evitare un Thiago Motta bis e per questo ha già iniziato i colloqui per un rinnovo di contratto fino al 2027. Secondo le indiscrezioni provenienti dal capoluogo emiliano, Italiano vorrebbe continuare il suo percorso coi rossoblu: sa dell’interesse del Milan, così come di altre squadre, e apprezza, ma la priorità è restare al Bologna e portare avanti il progetto tecnico.

Italiano sa benissimo che lì c’è tutto quello che serve per lavorare bene: una società lineare con un direttore tecnico, Giovanni Sartori, fra i migliori al mondo nel suo ruolo. Le prospettive sono molto interessanti e Italiano può esserne un grande protagonista. Al Milan, al contrario, troverebbe macerie e una società che di lineare, invece, ha ben poco.