L’annuncio gela Sinner, tifosi spiazzati: così cambia tutto

Annuncio a sorpresa per Sinner, tifosi spiazzati da quanto accaduto: cambia tutto per l’altoatesino, i dettagli

Gli Internazionali d’Italia per Jannik Sinner sono comunque un successo. La finale persa contro Carlos Alcaraz non toglie nulla alle prestazioni del numero uno al mondo, autore di un ottimo torneo nonostante i tre mesi di squalifica per il caso Clostebol. Uno stop forzato che non ha influito granché sul rendimento di Sinner, che si è dovuto arrendere solo di fronte ad un altro fenomeno come lo spagnolo, che vive sicuramente un buon momento. I due saranno protagonisti anche al Roland Garros, il prossimo torneo al quale parteciperà l’altoatesino (che, per prepararsi al meglio, ha deciso di rinunciare all’ATP di Amburgo).

A Roma c’è stata una grande accoglienza per Sinner, coi tifosi che lo hanno sostenuto dal primo all’ultimo minuto e con grande intensità. E adesso non vedono l’ora di rivederlo in campo al prossimo Slam. Nelle ultime ore l’argomento più caldo intorno a Jannik è la questione allenatore: come già annunciato, a fine stagione saluterà Cahill ed è alla ricerca di un sostituto che possa affiancare al meglio Simone Vagnozzi. Il nome fatto in questi giorni è clamoroso, ma c’è una importante novità.

Sinner e il nuovo allenatore, un altro annuncio a sorpresa

Secondo quanto riportato da una giornalista russa, Sinner avrebbe scelto Carlos Moyà, ex allenatore della leggenda Rafael Nadal. Uno spagnolo per contrastare… uno spagnolo (Alcaraz). A quanto pare però la situazione non è ben diversa: lo stesso Moyà, intervenuto in una radio spagnola, ha parlato di questa indiscrezione e ha spiazzato tutti.

Moyà ha assolutamente negato l’indiscrezione che lo lega a Sinner come nuovo allenatore: “Una fake news grossa come una casa“, le parole dell’allenatore spagnolo che quindi esclude la possibilità che lui diventi tecnico di Jannik al fianco di Vagnozzi. C’è da capire adesso se si tratta di una smentita di rito, così da allontanare le voci, o se invece è davvero così. A quel punto si riaprirebbero i discorsi in merito a chi sarà l’allenatore dell’altoatesino dalla prossima stagione. Non ci resta che attendere, ma per Sinner sarà una scelta molto importante.

Sinner ha in mente grandi traguardi per il suo futuro: il suo obiettivo è quello di vincere tutto quello che c’è da vincere e ha bisogno di una persona che possa essere in linea con le sue ambizioni e aspettative. Vedremo cosa accadrà, e se quelle di Moyà sono solo parole di rito del momento. Di certo per Jannik sarebbe una giusta scelta.