L’annuncio ufficiale è arrivato, la lista di Tare: ecco chi rimane al Milan

Ecco le dichiarazioni di Igli Tare che non lasciano molti dubbi sui calciatori sui quali bisognerà puntare: il punto della situazione

Sarà un lavoro davvero duro e faticoso quello che toccherà a Igli Tare dal momento che si insedierà. L’albanese avrà tanto da fare, a partire chiaramente dall’allenatore, che dovrà essere scelto il prima possibile. Come è noto, nella lista dell’ex Lazio c’è certamente Vincenzo Italiano, che sta però trattando il rinnovo con il Bologna.

Qualora le parti non dovessero trovare un accordo, il Milan diventerebbe la prima opzione per il tecnico di Ribera. Ma il Diavolo, ovviamente, sta valutando anche altri profili. Non si può certo scartare Massimiliano Allegri, che però potrebbe presto essere in cima alla lista dei desideri di altri due club. Il Napoli, ad esempio, potrebbe ritrovarsi senza Antonio Conte e il livornese balzerebbe in pole. Lo stesso accadrebbe in casa Inter, qualora Simone Inzaghi dovesse decidere di dire addio ai nerazzurri.

Milan, Igli Tare ci punta: ecco i calciatori dell’albanese

Una volta scelto l’allenatore si guarderà anche ai calciatori. In questi giorni le attenzioni dei tifosi del Milan sono tutte rivolte a Tijjani Reijnders. L’olandese ovviamente sarà la prima grana da affrontare per l’albanese, che dovrà essere bravo a fare la scelta giusta.

Resistere al pressing del Manchester City di Pep Guardiola, pronto a mettere sul piatto sui 70 milioni di euro, non sarà certo facile. Poi bisognerà risolvere la questione legata ai rinnovi di Theo Hernandez e Mike Maignan e ai tanti esuberi che permetterebbero di incassare tanti soldi.

Ma su quali calciatori Igli Tare avrà intenzione di puntare? Una domanda alla quale in parte si potrebbe rispondere, riprendendo delle dichiarazioni sul Milan, da parte dell’albanese, che risalgono allo scorso novembre quando si trovava ospite negli studi di DAZN: “Il Milan è una squadra che ha la stoffa per lottare con tutte le altre. Manca continuità è questa la parola chiave. Leao o Pulisic o Loftus-Cheek e Theo Hernandez, oltre che di Fofana, sono giocatori che possono alzare l’asticella”.

Rafa Leao, Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek e Theo Hernandez sono giocatori che evidentemente trovano un particolare apprezzamento da parte del Direttore sportivo albanese. Una buona notizia, soprattutto, per chi spera di vedere ancora in rossonero i quattro elementi, che spesso sono stati messi sul mercato.