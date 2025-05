Milan, nuovo attaccante dalla Premier League: l’idea è clamorosa

Il club rossonero sta valutando diversi profili per il reparto offensivo: dall’Inghilterra arriva una notizia sorprendente.

A breve Igli Tare firmerà il suo contratto con il Milan e diventerà il nuovo direttore sportivo. Avrà tanto da fare per costruire una squadra in grado di tornare a lottare per lo Scudetto. Serviranno interventi in ogni reparto per evitare un’altra stagione al di sotto delle aspettative.

Certamente c’è grande curiosità di vedere quali saranno i movimenti nel reparto offensivo. Nel ruolo di centravanti appare sicura solo la permanenza di Santiago Gimenez, comprato nel calciomercato invernale per circa 35 milioni di euro (bonus compresi) e destinato ad essere il titolare su cui puntare nella prossima annata.

Dovrebbe andare diversamente per Luka Jovic e Tammy Abraham. Il serbo ha un contratto in scadenza a giugno 2025 e sembra improbabile il rinnovo. Salvo sorprese, lascerà Milano. Stesso futuro per l’ex Chelsea, arrivato in prestito secco dalla Roma e che difficilmente verrà comprato a titolo definitivo dal Diavolo. Nella capitale chiedono 20-25 milioni di euro per il trasferimento.

Mercato Milan, notizia a sorpresa per l’attacco

Sicuramente Tare ha già qualche idea per rinforzare il reparto offensivo rossonero. Servirà un attaccante in grado di garantire un buon numero di gol. Non è facile trovare una soluzione a buon mercato.

Secondo quanto rivelato da CaughtOffside, il Milan sarebbe tra le squadre interessate a Darwin Nunez. L’uruguayano classe 1999 è destinato a lasciare il Liverpool e tra i club che stanno valutando la possibilità di farsi avanti ci sarebbero anche Napoli, Atletico Madrid, Lipsia e Al Hilal.

La fonte riferisce che il Napoli ha avuto dei colloqui con gli agenti di Nunez e che è interessato a prendere il giocatore in prestito. Soluzione gradita anche ad altre concorrenti. L’unica che potrebbe fare un investimento importante sul cartellino è il ricchissimo Al Hilal, di proprietà del fondo sovrano saudita PIF.

Il Liverpool ha speso circa 85 milioni di euro per comprare Nunez dal Benfica nel 2022 e ne vorrebbe circa 45 per venderlo. L’attaccante sudamericano ha messo insieme 7 gol e 7 assist in 46 presenze stagionali, non un’annata memorabile. In totale con i Reds 40 reti e 26 assist in 142 partite.

Affare Nunez non facile, soprattutto se il Liverpool non dovesse aprire alla cessione in prestito. Da considerare anche lo stipendio di circa 5 milioni netti annui del calciatore. Sulla carta non sembra un profilo da Milan, si attende di capire se ci saranno conferme rispetto a quanto trapelato dall’Inghilterra.