Non solo Camarda, spazio ad un altro giovanissimo contro il Milan: la grande sorpresa di Conceicao

Le ultime sulla formazione del Milan. Il tecnico portoghese è pronto ad affidarsi ai giovanissimi: ecco di chi si tratta

Ci sarà un Milan diverso contro il Monza. Le attenzioni del popolo rossonero saranno soprattutto fuori dal campo, tra contestazioni in tribuna e a Casa Milan, ma alle 20.45 di domani ci sarà un match da giocare e possibilmente vincere per sperare di chiudere all’ottavo posto, che permetterebbe al Diavolo di giocare due partite in meno in Coppa Italia la prossima stagione.

Sergio Conceicao, che non siederà in panchina perché squalificato, è pronto a mandare in campo una formazione inedita. Una formazione con tanti giovani, che potrebbero avere il supporto del pubblico. Di certo sono sempre più in rialzo le quotazioni di Francesco Camarda.

L’attaccante classe 2008 può sfruttare l’assenza di Santi Gimenez, squalificato dopo la gomitata sul petto di Mancini, per prendersi una maglia da titolare. Difficile che ci sia spazio per Tammy Abraham, essendo destinato a tornare a Roma. Il giovane bomber potrebbe così avere l’occasione di dare un senso alla sua stagione, trovando il primo gol con il Milan dei grandi.

Camarda in campo, inoltre, potrebbe anche ammorbidire il popolo rossonero sugli spalti che contesterà per tutta la gara. E’ difficile, invece, che lo faccia con il suo giovanissimo pupillo. Ma l’attaccante non sarà l’unico giovane a giocare dal primo minuto.

Camarda insieme a Jimenez: Conceicao sceglie la formazione per sfidare il Monza

Di certo, Sergio Conceicao non rinuncerà a Alex Jimenez. Lo spagnolo, però, dovrebbe giocare a destra e non perché Theo Hernandez si riprenderà la fascia sinistra, ma per far spazio a Davide Bartesaghi. Sarebbe anche un modo per festeggiare il rinnovo appena arrivato.

Per quanto riguarda il resto della formazione, non sono previste grossi novità in difesa, dove Tomori potrebbe accomodarsi in panchina per far spazio a Malick Thiaw, insieme a Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic. Tra i pali Conceicao sta pensando di dare una maglia da titolare a Marco Sportiello, ma una decisione finale arriverà nella giornata di domani.

A centrocampo, nonostante i rumors di mercato, spazio ancora a Tijjani Reijnders, che vorrà ritrovare il gol a San Siro. Al suo fianco ecco Ruben Loftus-Cheek. Tornando al reparto offensivo, oltre a Francesco Camarda, ecco Pulisic e Joao Felix.