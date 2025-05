Svolta Reijnders, l’accordo gela i tifosi del Milan: mani tra i capelli per i rossoneri

L’affare Reijnders-Manchester City prende corpo: il Milan è pronto ad incassare una grossa cifra, ma dovrà rinunciare ad una piccola parte

Tijjani Reijnders al Manchester City è molto più di una semplice ipotesi. Nelle scorse settimane è avanzata con forza l’indiscrezione proveniente dall’Inghilterra, poi confermata anche da fonti italiane. Adesso stiamo già per entrare nella fase calda. I Citizens, come tutti i club più importanti al mondo, anticipano gli acquisti così da portarsi avanti col lavoro e sono pronti ad entrare seriamente in trattativa col Milan per l’acquisto dell’olandese. Pep Guardiola è alla ricerca di un nuovo centrocampista che possa sostituire degnamente Kevin De Bruyne, che saluterà a costo zero dopo tanti anni.

Reijnders è finito subito in cima alla lista degli obiettivi dell’allenatore spagnolo, pronto a rinforzare la squadra per tornare subito a vincere l’anno prossimo dopo un anno di digiuno. L’ex AZ Alkmaar è un profilo perfetto per il suo calcio: con Guardiola non può fare altro che crescere e migliorare e confermarsi uno dei migliori centrocampisti al mondo. Al City può lottare per obiettivi importanti e guadagnare cifre altissime: difficile dire no ad un’opportunità del genere.

Reijnders al City e quella clausola in favore dell’AZ Alkmaar

Il Milan ha anche una necessità finanziaria: RedBird ha sempre tenuto le porte apertissime alle cessioni dei big alle giuste cifre, il caso Tonali a giugno 2023 col Newcastle è la prova lampante. Ora, senza la qualificazione in Champions, si creerà inevitabilmente un rosso in bilancio e per ripianarlo, come sempre, si rimedia sempre col Player Trading perché l’obiettivo è la sostenibilità. Ma in realtà a questa necessità finanziaria si aggiunge anche la volontà di non rifiutare mai, a prescindere, grosse cifre.

Il buco di bilancio il Milan potrebbe ripianarlo con le cessioni secondarie e i riscatti, ma anche per cedere bene serve competenza (oltre che per comprare bene). Molto più semplice mandar via il miglior giocatore della rosa che, solo pochi mesi fa, ti ha dimostrato appartenenza con un lungo rinnovo di contratto. Insomma, le voci su Reijnders sono sempre più insistenti ed è difficile pensare che alla fine l’affare non si farà. Intanto però emergono ulteriori dettagli: come riportato da Marco Guidi, giornalista della Gazzetta dello Sport, il Milan dovrà girare all’AZ Alkmaar una percentuale di rivendita dell’olandese.

Ricordiamo che queste clausole si calcolano sulla plusvalenza e non sulla cifra totale: Reijnders è costato circa 20 milioni e il costo di ammortamento è stato ulteriormente ridotto con l’ultimo rinnovo. Per i rossoneri sarà una grossa plusvalenza quindi e su quella verrà calcolata poi la percentuale in favore del club olandese.