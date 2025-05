26 milioni per il sostituto di Reijnders, il Milan affonda subito il colpo

Il futuro del centrocampista olandese potrebbe essere in Premier League: la dirigenza rossonera lavora per rimpiazzarlo.

In questi giorni si parla insistentemente della possibilità che Tijjani Reijnders lasci il Milan. Nonostante il rinnovo del contratto firmato a inizio marzo, il giocatore potrebbe dire addio.

Il Manchester City si è fatto avanti con decisione e punta ad assicurarselo per rinforzare ulteriormente il proprio centrocampo. Dopo aver speso 60 milioni di euro a gennaio per comprare Nico Gonzalez dal Porto, i Citizens sono pronti a investirne almeno altrettanti per strappare Tijji al Diavolo, che ne vorrebbe 70 per dare il via libera alla cessione.

Essere rimasti senza Champions League e senza altre coppe europee a cui prendere parte nella prossima stagione, espone inevitabilmente i rossoneri alla possibilità che qualche calciatore possa essere attratto da big europee che offrono tanti soldi e anche una prestigiosa vetrina europea.

Milan, Reijnders verso il City: ecco chi può arrivare

Con gli eventuali 70 milioni investiti dal Manchester City per Reijnders il Milan potrebbe tenere i conti del bilancio in ordine e anche avere delle risorse economiche da spendere. Il centrocampo è un reparto che va assolutamente migliorato, a maggior ragione in caso di addio dell’ex AZ Alkmaar.

Tra i nomi presi in considerazione dalla società rossonera c’è Samuele Ricci, desideroso di lasciare il Torino e di mettersi alla prova in una realtà più importante. Milano è destinazione graditissima, anche l’Inter lo ha messo nel mirino. Potrebbe esserci un derby di mercato per assicurarsi il calciatore.

Il Milan è pronto a mettere sul tavolo circa 26 milioni di euro per comprare il cartellino del centrocampista classe 2001. Urbano Cairo spara alto, ne vorrebbe 30-35, però tra bonus ed eventuale contropartita tecnica non è impossibile raggiungere un accordo. Inoltre, Ricci ha già un patto con il Torino: il suo trasferimento in una big non verrà ostacolato, anche se ovviamente il club granata cercherà di ottenere più soldi possibili dalla sua cessione.

Ricci non è Reijnders, ha messo assieme solo 1 gol e 2 assist nelle 35 presenze di questa stagione; ma è comunque un giocatore di buona qualità, rispetto all’olandese è più attento alla fase difensiva ed è meno propenso agli inserimenti. Sono centrocampisti diversi, pur essendo entrambi dotati di buona tecnica.

Ricci sarebbe una buona aggiunta alla mediana del Milan, però bisognerebbe comunque trovare un centrocampista in grado di dare maggiore contributo in termini di gol e assist. Potrebbero andarsene pure centrocampisti come Yunus Musah e Ruben Loftus-Cheek, altri dai quali ricavare soldi da reinvestire nella campagna di rafforzamento.