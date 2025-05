Al Milan non c’è spazio: cessione in prestito in Serie B

Il calciatore è destinato a lasciare i rossoneri e a trasferirsi in Serie B. Il punto della situazione in vista dell’estate: addio praticamente certo

Sarà un’estate calda quella che vivrà il Milan. Il club rossonero è pronto a vivere una sessione di calciomercato fatto di diverse cessioni. Le attenzioni in queste ore sono tutte per Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese è al centro di diversi rumors di mercato che lo collegano al Manchester City.

Il rischio di lasciare il Diavolo è davvero concreto. Pep Guardiola è intenzionato a fare sul serio e già nei prossimi giorni potrebbe arrivare quell’offerta capace di far saltare il banco. Il Milan lo ritiene incedibile, ma se i Citizens dovessero mettere sul piatto più di 70 milioni di euro, la proposta verrebbe certamente valutata.

Ma Reijnders non è l’unico pronto a lasciare il Milan. In estate farà le valigie anche Torriani, destinato a trasferirsi in Serie B, per trovare continuità. Difficile, infatti, che il giovane portiere, fresco di rinnovo, resti in rossonero per fare il terzo, senza avere possibilità di giocare

Calciomercato Milan, la lunga lista degli addii

Come detto, la lista dei giocatori con la valigia in mano è davvero lunga. Non ci sono dubbi sul fatto che saluteranno sia Tammy Abraham che Joao Felix. Il primo chiaramente ritornerà alla Roma, prima di trovare ancora un’altra sistemazione. Il portoghese, invece, non rientra né nei piani del Diavolo né in quelli del Chelsea. Possibile un suo approdo in Turchia, con il Galatasaray che ci sta pensando seriamente.

E’ pronto a salutare, inoltre, Riccardo Sottil, che non ha mai giocato e che difficilmente verrà riscattato. Poi il nuovo Direttore sportivo dovrà fare i conti con quei calciatori in esubero che non sono certo pochi. Samu Chuwueze è il primo nome sulla lista dei partenti. Probabile che si rifaccia sotto il Fulham, che lo aveva cercato già a gennaio.

Prima di vendere Theo Hernandez e Mike Maignan, bisognerà capire anche cosa ne sarà di Ruben Loftus-Cheek e Malick Thiaw, che potrebbero cercare fortuna altrove. Un altro certo di salutare è ovviamente Kyle Walker, che dopo un inizio positivo ha avuto diversi problemi sia dentro che soprattutto fuori dal campo. Il Diavolo pensava di riscattarlo, ma ora tutto è cambiato. Il lavoro ad Igli Tare, dunque, non mancherà di certo