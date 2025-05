Bayern Monaco, assalto a un titolare del Milan: contatti avviati

Il club bavarese ha messo nel mirino un calciatore della squadra di Conceicao: potrebbe arrivare un’offerta nelle prossime settimane.

I tifosi del Milan temono la partenza di qualche giocatore importante nel prossimo calciomercato estivo. Il fatto che la squadra non si sia qualificata né alla Champions League né a un’altra competizione europea alimenta la preoccupazione che, per tenere il bilancio in ordine e fare mercato, la società possa ricorrere ad alcune cessioni eccellenti.

Negli ultimi giorni si stanno facendo sempre più insistenti le voci che danno Tijjani Reijnders verso il Manchester City. Non c’è ancora una trattativa definita, però la prossima settimana i Citizens potrebbero sferrare l’assalto per assicurarsi il centrocampista olandese. Il club rossonero lo valuta almeno 70 milioni di euro, cifra che coprirebbe una larghissima parte dei mancati introiti UEFA della prossima stagione.

Quella di Reijnders potrebbe non essere l’unica partenza pesante nel prossimo mercato estivo. Mike Maignan e Theo Hernandez hanno i contratti in scadenza a giugno 2026, senza rinnovo diventerebbe inevitabile la cessione.

Calciomercato Milan, e Leao? Rumors dalla Germania

Da capire se anche Rafael Leao possa rientrare in eventuali discorsi di mercato. Sicuramente nessun club sarà disposto a pagare la clausola di risoluzione da 175 milioni presente nel suo contratto, però offerte sui 90-100 milioni potrebbero far vacillare il Milan.

In questi giorni si è parlato di un sondaggio da parte dell’Atletico Madrid ed è stato confermato anche l’interesse del Barcellona, però al momento non c’è nessuna proposta concreta. Per i blaugrana sono stati fatti pure i nomi di Luis Diaz del Liverpool e di Marcus Rashford del Manchester United.

Dalla Germania il giornalista Florian Plattenberg di Sky Sport Deutschland ha rivelato che il Bayern Monaco sta osservando da vicino la situazione di Leao. Il direttore sportivo Max Eberl è in buoni rapporti con Jorge Mendes, agente vicino a Rafa e al padre Antonio. Ci sono stati già contatti e dialoghi riguardanti il numero 10 del Milan.

Il Bayern Monaco vuole comprare un nuovo esterno offensivo sinistro e il portoghese rientra tra i profili presi in considerazione. Ovviamente, non è l’unico. Nella lista dei calciatori graditi all’allenatore Vincent Kompany c’è anche Kaoru Mitoma, 28enne giapponese del Brighton che viene indicato come prima scelta. Per l’acquisto di quest’ultimo potrebbero bastare 40-45 milioni.