Colpo di scena Milan, allenatore confermato: resta in rossonero

Il Milan ha deciso: l’allenatore verso la conferma e la permanenza in rossonero. Scelta a sorpresa da parte della società

Non è stata una pessima stagione solo per la prima squadra. Anche il Milan Futuro ha vissuto un primo anno di vita disastroso, culminato con la retrocessione in Serie D. Le difficoltà in Lega Pro erano inevitabili e prevedibili per una squadra giovane e senza esperienza, sia nei giocatori che nella guida tecnica.

A questi problemi, poi, la società ne ha aggiunti altri di sua iniziativa: l’inspiegabile scelta di Ibrahimovic di non dare una possibilità in panchina ad Ignazio Abate, l’allenatore che aveva cresciuto il nucleo della squadra in Primavera, la decisione di affidare il progetto nelle mani dell’amico Jovan Kirowski, uno sconosciuto ex calciatore americano proveniente da Los Angeles e catapultato in una realtà particolare e che necessità di competenza, conoscenza ed esperienza, e il tardivo esonero di Bonera. Al suo posto è arrivato Massimo Oddo che ha fatto sicuramente un buon lavoro, regalando alla squadra la possibilità di giocarsi almeno i Play-Out, poi persi con la più esperta Spal.

Milan Futuro verso la continuità: Oddo confermato

Al momento, il Milan giocherà la Serie D ma in Lega Pro ci sono ancora diverse situazioni da risolvere. La più intricata è quella della Lucchese, che è ufficialmente fallita. La squadra, senza stipendi da mesi, sul campo si è salvata ai Play-Out grazie a grande spirito e cuore. Purtroppo per loro non basterà: a meno di colpi di scena, non giocherà in Serie C il prossimo anno, il Milan Futuro è in corsa per il ripescaggio ma non è l’unico.

In ogni caso, in attesa di notizie, la società deve programmare la stagione per affrontare il campionato di Serie D e provare a risalire subito in Lega Pro. Per farlo, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’idea è quella di confermare Massimo Oddo in panchina. L’ex terzino rossonero, campione d’Europa con il Milan di Ancelotti nel 2007, in questi mesi ha fatto sicuramente un ottimo lavoro e si è guadagnato questa possibilità.

Adesso starà a lui decidere se accettare di scendere così tanto di categoria ma di portare avanti il progetto o se, invece, provare ad aspettare altre chiamate. Ad oggi il piano del Milan è chiaro: affidare a lui di nuovo la squadra, che sarà composta dai giovani provenienti dalla Primavera e qualche elemento di esperienza, con la speranza che non si ripetano gli stessi errori di quest’anno. Da capire cosa accadrà anche con Kirowski, ma sembra andare verso la conferma.