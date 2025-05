Dal Milan alla Juve, clamoroso ribaltone: l’annuncio sulla panchina

Può succede ancora. L’annuncio è arrivato in diretta: dal Milan alla Juventus per la nuova stagione

Fra poche ore, finalmente, la stagione del Milan andrà definitivamente in archivio. Una stagione complicata per il Diavolo, che si concluderà senza la qualificazione alle prossime competizioni europee. Il rischio concreto, inoltre, è quello di vedere la squadra rossonera iniziare la nuova annata in piena estate. Arrivando noni, infatti, la Coppa Italia avrebbe inizio dai 32esimi. Non proprio una buona notizia per il Diavolo chiamato ad una doppia tournée tra Asia e Australia.

Andrà certamente meglio alla Juventus, che in Europa ci sarà di certo. Andrà capito se sarà Champions League o meno. Una vittoria contro il Venezia garantirebbe l’accesso alla competizione più prestigiosa, ma Roma e Lazio sono lì pronte ad approfittare di un passo falso della Vecchia Signora.

Poi sarà Mondiale per Club, verosimilmente con Igor Tudor in panchina. Per il croato, come per Sergio Conceicao, però, l’avventura ormai volge al termine. In questi giorni così si sta parlando del futuro della panchina bianconera: “Io sono convinto che l’unica alternativa a Tudor sia Conte – afferma Emanuele Gamba a Juve Zone, programma YouTube di Calciomercato.it – Io non sono così sicuro che Conte lascerà Napoli, penso che sarebbe bello che Conte per una volta smentisse sé stesso e desse fiducia alla società per cui lavora.

Panchina Juventus, arriva l’annuncio a sorpresa

Poi Emanuele Gamba è invitato a fare il nome del prossimo allenatore della Juventus, qualora Conte non dovesse liberarsi: “Io pensavo che Maresca sarebbe stato un buon nome per la Juventus, così come reputo da Juventus anche Farioli, ma ho saputo che cercano un allenatore esperto e che ha già vinto”.

“Io ho molta stima di Pioli, che è stato anche un giocatore della Juventus, e che è sottovalutato, ma mi pare di aver capito che la Juve voglia qualcosa di più anche a livello di impatto mediatico. L’allenatore perfetto per la Juventus, a mio avviso, sarebbe Conceicao”.

Poi il collega conclude con un’osservazione che condividono in molti: “Se questa estate la Juve avesse preso Conceicao e il Milan Thiago Motta il campionato sarebbe finito diversamente. Conceicao lo reputo un eccellente allenatore che è finito in questo gorgo che è il Milan attuale, dove sarebbero affondati tutti”.