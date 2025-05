Fissato il prezzo per il nuovo bomber: il Milan lo soffia alla Roma

Niente Roma, il Milan è pronto a prendersi il bomber e a lasciare a mani vuote i giallorossi: è la sorpresa dell’estate

Fuori dalle coppe europee, il disastro in finale di Coppa Italia, mai in corsa per lo Scudetto. Il Milan si accinge a chiudere una delle stagioni peggiori della sua storia recente. Il focus, ora, è tutto sul futuro.

Un futuro che inevitabilmente riserverà tante sorprese al popolo rossonero, con il mercato a fare da padrone e a monopolizzare l’attanzione. Uno dei fattori che la dirigenza di Via Aldo Rossi dovrà tenere fortemente in considerazione per la prossima sessione di mercato è sicuramente l’attacco. Santiago Gimenez è arrivato a gennaio ma sta deludendo su ogni fronte.

Con Joao Felix che ha già le valigie in mano, pronto a ritornare al Chelsea dopo il prestito, il Milan deve fare i conti con la firma di un nuovo importante attaccante. Abraham tornerà alla Roma e proprio ai giallorossi la dirigenza di Via Aldo Rossi potrebbe riservare una stoccata non di poco conto: l’annuncio sul prossimo bomber del ‘Diavolo’ gela i tifosi giallorossi.

Niente Roma, va al Milan: bomber da urlo

La caccia ad un nuovo bomber per Milan e Roma potrebbe essere vicina alla svolta. Ne ha parlato nelle scorse ore, sul proprio profilo ‘X’, il giornalista sportivo e grande esperto di mercato Ekrem Konur che ha in particolar modo parlato di un profilo che potrebbe approdare in Italia nei prossimi mesi.

Tim Kleindienst, centravanti di proprietà del Borussia Monchengladbach, potrebbe quindi essere tra i papabili rinforzi di alcune big di Serie A. Roma e Milan, dunque, ma non solo. Konur ha sottolineato come il calciatore sia tenuto d’occhio in vista dell’estate. Kleindienst è arrivato al Borussia Monchengladbach meno di un anno fa con numeri importanti che lo hanno posto sul taccuino di diverse società sparse per l’Europa.

“Club di Serie A e Premier League hanno mostrato interesse per Tim Kleindienst, attaccante del Borussia Monchengladbach”, ha esordito Konur. Il giornalista è poi entrato nel dettaglio economico che potrebbe, quindi, risultare già molto interessante quando manca poco più di un mese alla riapertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato.

“Il Borussia Monchengladbach è aperto ad ascoltare offerte che superino i 30 milioni di euro per la punta tedesca di 29 anni“. Il classe 1995, arrivato per appena 7 milioni, in questa che rischia di essere già la sua ultima annata al Borussia Monchengladbach ha segnato regolarmente nonostante gli infortuni: 33 presenze tra campionato e coppe con 16 reti all’attivo e 9 assist vincenti.

La Roma ci ha pensato nel recente passato, ora anche il Milan sta facendo i conti con un possibile rinnovamento del reparto avanzato. E Kleindienst potrebbe essere la scelta giusta per rinforzare l’attacco rossonero che in estate perderà diverse pedine.