Florenzi ancora al Milan? L’annuncio a sorpresa al termine di Milan-Monza

Le dichiarazioni del calciatore, tornato in campo dopo il lungo infortunio. E’ arrivato l’annuncio sul suo futuro

Esordio stagionale all’ultima giornata per Alessandro Florenzi. Il calciatore, dopo un’annata fuori, per via di un brutto infortunio, ha giocato gli ultimi minuti di Milan-Monza. L’ex Roma è poi intervenuto in conferenza stampa: con i giornalisti presenti ha fatto il punto della situazione.

Si è parlato chiaramente del momento del Milan, contestato dai tifosi: “Lo stadio non era quello che avrei voluto per il mio ritorno, ma i tifosi avevano le loro ragioni. Essere fuori dalle coppe non è normale. Da domani si riparte da chi vuole davvero spingere verso il bene del Milan”

Florenzi non si nasconde dietro le difficoltà: “Con la qualità che ha il Milan, bisognava fare meglio – afferma il giocatore in conferenza stampa -. Ci sono annate storte, siamo consapevoli di essere stati insufficienti. Da domani, però, si deve ripartire per riportare il Milan dove merita”.

Infine arriva una battuta sul suo futuro. Un futuro tutto da scrivere e non per volere del Milan: “Dico che il Milan è più importante di qualsiasi giocatore. Se sarò dentro, adesso non è importante. Posso dirti che non lo so e non per scelta del Milan, ma per scelta mia. Devo capire delle cose. Io dal Milan ho sempre avuto rispetto. Il Milan non mi ha messo alla porta e per questo devo ringraziarlo”.