Leao-Theo Hernandez, futuro deciso: l’annuncio è arrivato

Il Milan pensa già al futuro. Arrivato un annuncio inatteso che chiarisce il futuro di Leao e di Theo Hernandez: non ci sono dubbi ora.

Inizia a prendere forma il Milan targato 2025/26. Il casting volto ad individuare il nuovo direttore sportivo da inserire nell’organigramma, ad esempio, è giunto all’attesa svolta: salvo sorprese, a ricoprire l’incarico in questione sarà Igli Tare con il quale è stato raggiunto un accordo di massima. Le parti avranno modo di confrontarsi ancora a stretto giro di posta ma, intanto, l’intesa definitiva appare all’orizzonte. Giunto, poi, un annuncio relativo al futuro di Rafael Leao e Theo Hernandez, finiti nella bufera a causa della stagione incolore disputata.

I due, fino a qualche giorno fa, sembravano destinati a fare la valigia e a proseguire altrove la loro carriera. Il 25enne portoghese, ad esempio, ha fornito diversi contributi in zona offensiva (12 reti e 13 assist in 50 gare) ma, al tempo stesso, è andato anche incontro a tante prestazioni incolori che lo hanno privato dello status di titolare inamovibile. Il terzino 27enne, dal canto suo, ha faticato a raggiungere i picchi qualitativi toccati in passato rendendosi protagonista di vari errori in fase difensiva.

Per l’ex Sporting Lisbona si era parlato di un possibile trasferimento al Barcellona o in Premier League mentre il francese, autore di appena 4 goal, è finito nel mirino della Juventus. Ora, a sorpresa, il quadro risulta diametralmente diverso. La società, infatti, ha deciso di coinvolgerli nella campagna di presentazione della nuova divisa “Home” che verrà utilizzato nella prossima stagione. Un decisione inattesa che, a questo punto, rende possibile la permanenza in città di Leao e di Theo Hernandez.

Mercato Milan, annuncio sul futuro di Leao e Theo Hernandez

L’ultima parola, in ogni caso, spetterà al neo Ds al quale sarà affidato il compito di scegliere l’adeguato successore di Sergio Conceicao (ormai condannato all’addio) ed allestire una rosa maggiormente competitiva. Il manager, in tal senso, dovrà decidere se riattivare la trattativa riguardante il rinnovo del contratto di Theo, in scadenza nel 2026, oppure cederlo subito al miglior offerente in modo tale da scongiurarne la partenza a parametro zero tra un anno.

Già certo, intanto, il divorzio da Malick Thiaw, scivolato indietro nelle gerarchie e rispolverato soltanto in seguito all’infortunio rimediato da Fikayo Tomori. Il 23enne piace molto al Newcastle, che già a gennaio aveva effettuato alcuni sondaggi volti a delineare i contorni economici del colpo. La stessa sorte attende Kyle Walker, non ambientatosi al meglio nella realtà rossonera: l’inglese tornerà al Manchester City. Segnato, infine, il futuro di Riccardo Sottil, destinato a fare rientro alla Fiorentina.