Protesta a Casa Milan, da Paolo Maldini ai cori contro Furlani: cosa sta succedendo

In corso in questi minuti la protesta pacifica dei tifosi milanisti contro la società: cori per Paolo Maldini, contestazioni per Furlani e gli altri dirigenti

Sono circa 3000 i tifosi presenti in piazza Aldo Rossi sotto la sede di Casa Milan per la protesta pacifica organizzata dalla Curva Sud nei giorni scorsi. Sta succedendo tutto poche ore prima della partita contro il Monza, l’ultima della stagione: il cuore pulsante del tifo rossonero ha già annunciato che lascerà lo stadio dopo quindici minuti e ha invitato tutti gli altri a farlo. A San Siro, quindi, si potrebbe vedere qualcosa di clamoroso. Intanto la protesta è iniziata ed è durissima con cori contro la società e striscioni.

Nel mirino ci sono tutti, nessuno escluso: da Ibrahimovic a Furlani, da Cardinale a Singer, anche Moncada compreso. La richiesta è molto esplicita: “Andatevene e liberate il Milan“. Sono immagini che faranno sicuramente il giro del mondo, sui social e non solo. Di tutta la protesta, però, la parte più importante è quella dedicata a Paolo Maldini: anche la Curva Sud, che con l’ex capitano ha sempre avuto un rapporto di odio e amore, ha dedicato un coro all’ex dirigente, chiedendo un suo ritorno. ”

Cori contro Furlani e gli altri dirigenti

Gli striscioni esposti dalla Curva Sud recitano questi due messaggi: “Singer, Cardinale, Furlani, Scaroni, Ibra, Moncada: andate tutti via, liberate il Milan da questa agonia” e “Che sia prima squadra o Milan Futuro, con voi al comando fallimento sicuro“. Insomma, il messaggio è chiarissimo e non lascia spazio ad alcuna interpretazione. Così come non hanno bisogno di essere interpretati i cori.

Oltre a quello per Paolo Maldini, sono arrivati anche quelli durissimi contro Furlani (che fino ad oggi non era mai stato oggetto di contestazioni) e Scaroni: contro il presidente, invece, da tempo è stato espresso grande malcontento, anche sui social, da parte della Curva Sud, in seguito ad alcune esternazioni del dirigente che hanno lasciato parecchio a desiderare. La richiesta è soltanto una: dimissioni.

Insomma, tutto si sta svolgendo nel migliore dei modi: l’obiettivo è far parlare tutti solo ed esclusivamente della contestazione, e ci stanno riuscendo. Sui social infatti i tifosi sono scatenati con foto, video e commenti. E adesso bisogna andare a San Siro per la gara contro il Monza e vedremo chi deciderà di seguire la Curva Sud e di lasciare lo stadio poco dopo l’inizio della gara. Nel frattempo a tutto questo il Milan risponde con la cessione di Tijjani Reijnders.