Tare, Reijnders e Conte: Furlani vuota il sacco prima di Milan-Monza

L’amministratore delegato rossonero ha parlato nel pre-partita a San Siro: importanti le sue dichiarazioni.

È arrivata l’ultima giornata di campionato e in casa Milan c’è un clima particolare. Presso la sede è andata in scena una protesta importante da parte dei tifosi. Inoltre, a San Siro gli ultras della Curva Sud Milano saranno presenti solo nei primi 15 minuti, poi abbandoneranno lo stadio. Ci sono rabbia e delusione per una stagione molto deludente.

Giorgio Furlani nel pre-partita di Milan-Monza si è concesso ai microfoni di DAZN e ha risposto sui motivi che hanno generato questa annata negativa: “Non si può parlare di una sola ragione. Siamo così distanti dalle aspettative e da quello che volevamo, che non c’è un motivo: ce ne sono tanti. Da domani si riparte, bisogna aggiustare e migliorare tante cose, perché la prossima stagione non può essere come questa”.

Milan, Furlani fa chiarezza sul calciomercato

L’ARRIVO DI IGLI TARE – “La settimana prossima sarà quella degli annunci, abbiate un po’ di pazienza. Che autonomia avrà il nuovo ds? Continuo a dire di aspettare gli annunci della prossima settimana“.

REIJNDERS O ALTRI TOP POSSONO ANDARE VIA DAL MILAN? – “Non mi focalizzerei sui giocatori partenti, ma su cosa dobbiamo fare per integrare e rafforzare la squadra. Sono stati fatti tanti errori anche a livello di pianificazione della rosa, quindi dobbiamo aggiustare e migliorare nell’interesse del Milan“.

SENZA CHAMPIONS LEAGUE NIENTE CESSIONI OBBLIGATE – “Per come siamo gestiti, non c’è nessuna necessità di fare sacrifici“.

ANCHE NON PRENDERE ANTONIO CONTE UN ERRORE? – “Innanzitutto complimenti a mister Conte e al Napoli per il loro successo, un’impresa straordinaria. Come ho detto, gli errori che sono stati fatti sono tanti e non mi soffermerei su uno solo”.