Colpo a sorpresa a centrocampo, è il sostituto di Reijnders

Reijnders verso la cessione al Manchester City: il Milan pensa ad un centrocampista italiano che ha fatto molto bene quest’anno

Un Milan più italiano. Secondo la società, basterebbe questo per rimediare ai disastri commessi negli ultimi due anni e in particolare in quello che, finalmente, è finito ieri col due a zero sul Monza. Con l’attuale struttura societaria, però, non c’è italiano che tenga: quello che succede in campo è lo specchio della gestione generale del club, e oggi quella del Milan è una delle peggiori possibili.

Arriverà presto l’annuncio di Igli Tare come direttore sportivo: dirigente serio e competente, conoscitore della materia e anche del campionato, ma il suo impatto dipenderà dal margine di manovra e dalle libertà di scelta, a partire dall’allenatore. In ogni caso, se l’idea è quella di aggiungere elementi italiani alla rosa, il Milan deve guardarsi intorno: Federico Chiesa, che vuole tornare in Italia dopo un’esperienza negativa al Liverpool, è un’idea in caso di cessione di Rafael Leao, mentre per il centrocampo, per sostituire Reijnders (ormai ad un passo dal Manchester City), si pensa ad un ragazzo italiano che gioca attualmente nel Venezia.

Emissari del Milan a Venezia-Juve, un centrocampista nel mirino

La squadra di Eusebio Di Francesco può ancora sperare nella salvezza, ma questa sera si ritroverà di fronte una Juventus che ha la necessità di vincere per ottenere la qualificazione alla prossima Champions League. E sarà la partita di Nicolussi Caviglia, uno dei migliori in stagione per rendimento del Venezia e passato l’estate scorsa dai bianconeri ai lagunari in prestito con diritto di riscatto a 3,5 milioni.

Il Venezia molto probabilmente lo riscatterà, consapevole che quest’estate potrà rivenderlo ad una cifra ben più alta. Può essere senza ombra di dubbio un rimpianto per la Juventus, che avrebbe potuto dargli più spazio o gestire la sua cessione diversamente. Il Milan, come scrive La Stampa oggi, è uno dei club interessati a lui per il centrocampo: secondo quanto riportato da Daniele Longo di calciomercato.com, oggi si saranno alcuni emissari del Milan al Luigi Penzo per seguire la partita contro la Juventus. I rossoneri potrebbero decidere di fare presto un’offerta per strapparlo al Venezia, ma ci sarà una forte concorrenza da superare, in Italia e non solo. Nicolussi Caviglia ha fatto benissimo quest’estate e si è confermato uno dei migliori in circolazione. Classe 2000, a 24 anni ha bisogno di imporsi finalmente e definitivamente.