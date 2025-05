Colpo pazzesco di Cardinale: più di 500 milioni

La prossima stagione del Milan si apre con il colpo pazzesco piazzato dal patron rossonero, Gerry Cardinale: più di 500 milioni di euro

Battendo il Cagliari per 2-0, grazie ai gol di McTominay e Lukaku, in un ‘Maradona’ traboccante di passione azzurra il Napoli si è laureato campione d’Italia per la quarta volta nella sua quasi centenaria storia (il prossimo anno il club azzurro festeggerà il primo secolo di vita con lo scudetto sulla maglietta).

Terzo tricolore con tre squadre diverse (Juventus, Inter e Napoli) per Antonio Conte, l’unico a riuscire in tale impresa. Niente da fare per l’Inter che pure ha vinto sul campo del Como per 2-0, firmato da De Vrij e Correa, che ora si aggrappa alla finale di Champions League, in calendario sabato prossimo, 31 maggio, per non chiudere la stagione con un pugno di mosche in mano.

Il Milan non ha terminato questa stagione con ‘zero tituli’, per citare José Mourinho, ma di certo la conquista della Supercoppa italiana, seppure superando in finale i cugini nerazzurri, non riscatta un’annata deludente né lenisce la frustrazione dei tifosi rossoneri. Semmai, a risollevare il loro morale è il colpo pazzesco messo a segno da Gerry Cardinale: più di 500 milioni di euro.

Gerry Cardinale compra il ‘Daily Telegraph’

RedBird Capital Partners, fondo del proprietario del Milan, Gerry Cardinale, ha comunicato l’acquisto del quotidiano inglese ‘Daily Telegraph’, uno dei più diffusi in Gran Bretagna. Una transazione da circa 500 milioni di sterline che al cambio attuale fanno 595 milioni di euro. Un’acquisizione che, secondo gli addetti ai lavori, era nell’aria da almeno due anni e che ora è arrivata alla sua finalizzazione.

Nel comunicato diffuso dal fondo proprietario del club rossonero c’è anche il commento di Gerry Cardinale: “Questa transazione segna l’inizio di una nuova era per il Telegraph mentre ci prepariamo a far crescere il marchio nel Regno Unito e a livello internazionale, investire nella sua tecnologia ed espandere la base di abbonati. Crediamo che il Regno Unito sia un luogo eccellente per investire, e questa acquisizione rappresenta una parte importante del portafoglio in espansione di RedBird nel settore dei media e dell’intrattenimento nel Regno Unito“.

A questo punto i tifosi rossoneri si augurano che anche per il Milan, dopo il flop nella stagione che è appena andata in archivio, si apra una nuova era, in linea con il blasone del club rossonero, e che, pertanto, Gerry Cardinale, come per l’acquisizione del sopracitato quotidiano inglese, metta mano al portafoglio per rinforzare una squadra che nella prossima stagione giocoforza dovrà puntare tutto sul campionato, non essendosi qualificata per nessuna competizione Uefa, cercando, magari, di emulare il Napoli che, decimo e fuori dalle Coppe europee lo scorso anno, come detto, si è laureato campione d’Italia.