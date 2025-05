Dal Napoli al Milan, l’affare decolla: prezzo fissato

Napoli e Milan al centro di un clamoroso affare in vista della riapertura del calciomercato estivo: il prezzo è già stato fissato

La rivoluzione in casa Milan è già partita. Dopo aver fallito in campionato, aver deluso i tifosi perdendo la finale di Coppa Italia contro il Bologna e aver mancato la qualificazione alla prossima Champions League, è tempo di cambiare. A partire del tecnico che non sarà più Sergio Conceicao.

Spazio dunque ad un nuovo allenatore la cui identità, ad oggi, resta avvolta dal mistero. Vincenzo Italiano resta una possibilità che piace molto ai vertici di Via Aldo Rossi, con il neo ds Igli Tare che in attesa dell’ufficialità potrebbe effettivamente provare a strapparlo al Bologna. Allo stesso modo, uno scenario pazzesco potrebbe coinvolgere sia il Milan che il Napoli.

Al centro di tutto il reparto avanzato, l’attacco che ha deluso in larga parte il popolo milanista, con poche opzioni a disposizione di Antonio Conte. Il tecnico salentino, il cui futuro in azzurro è in forte discussione, se dovesse rimanere potrebbe assistere ad un clamoroso colpo di mercato.

Dal Napoli al Milan, che sorpresa: firma il bomber

Il giornalista turco Ekrem Konur, particolarmente informato sui fatti del calciomercato internazionale, ha rilasciato nelle scorse ore una vera e propria ‘bomba’. Si parla di Milan ma anche di Napoli, di una possibile trattativa per uno dei bomber più apprezzati in Serie A.

Roberto Piccoli, 24 anni, bergamasco e al momento in prestito dall’Atalanta al Cagliari. Una possibilità d’investimento importante tanto per i rossoneri quanto per gli azzurri, in vista della riapertura della sessione estiva di calciomercato. Piccoli, d’altro canto, è reduce da una stagione importante con gli isolani: 40 presenze, 11 reti e 4 assist vincenti con il Cagliari. La società rossoblù ha un’opzione di riscatto che potrebbe permettere all’attaccante di venire riscattato per circa 12 milioni di euro.

Nel frattempo Konur ha parlato del possibile inserimento di Napoli e Milan per il classe 2001, il cui contratto con la ‘Dea’ scadrà l’anno prossimo. “Napoli e Milan stanno monitorando la situazione di Roberto Piccoli. L’attaccante è stato ceduto dall’Atalanta al Cagliari in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. L’attaccante preferirebbe giocare con continuità piuttosto che essere una riserva in un grande club“.

Konur di fatto ha gelato le big italiane, con il destino che potrebbe portare Piccoli a continuare la sua avventura – da grande protagonista – con la maglia del Cagliari. Una doccia fredda tanto per i rossoneri, poco convinti da Gimenez e desiderosi di regalarsi almeno un altro bomber, quanto per gli azzurri che oltre a Lukaku hanno poco da offrire lì davanti.