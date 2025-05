Dalla Juve al Milan, colpo da 15 milioni

Un ex bianconero è finito nel mirino del Milan per la prossima sessione estiva del calciomercato: sarà uno dei nuovi volti rossoneri?

Igli Tare ha firmato e presto sarà annunciato come nuovo direttore sportivo. L’ex Lazio avrà tanto da fare in termini di acquisti e cessioni durante la prossima estate.

Il Milan ha disputato una stagione fallimentare, come confermato dal suo amministratore delegato Giorgio Furlani, e di conseguenza sono diversi i cambiamenti da apportare alla squadra. Da capire chi tra gli attuali titolari partirà, attratto dalla possibilità di giocare in Champions League con un’altra maglia e/o sacrificato per questioni di bilancio. Senza Champions, mancheranno circa 80 milioni di incassi nella prossima annata. In qualche modo bisognerà recuperarli per tenere i conti in ordine.

Calciomercato Milan, nuovo difensore: affare in Serie A?

Ci saranno interventi in ogni reparto. Per quanto riguarda la difesa l’unico che sembra sicuro di rimanere è Matteo Gabbia, mentre per gli altri dipenderà tutto dalle offerte che arriveranno. Forse quello con più probabilità di lasciare Milanello è Fikayo Tomori, già messo sul mercato a gennaio e che in realtà era stato ceduto al Tottenham, però il giocatore ha rifiutato il trasferimento agli Spurs. Se arriverà una proposta da 25 milioni di euro, ci sarà il via libera alla partenza.

Ci sono diversi profili che la dirigenza del Milan sta valutando per migliorare il reparto difensivo. Uno di quelli presenti nella lista è Koni De Winter, classe 2002 in forza al Genoa. Il belga ha disputato una buona stagione ed è finito nel mirino di diverse squadre importanti. È trapelato che i rossoneri sarebbero pronti a mettere sul piatto una base di 16 milioni di euro fissi più bonus, però potrebbero non bastare.

In Premier League ci sono società pronte a mettere sul tavolo circa 25 milioni, quindi il Diavolo rischia di essere tagliato fuori. In corsa ci sarebbe pure il già citato Tottenham, che dal Genoa ha già comprato Radu Dragusin nel mercato invernale 2024: operazione da 25 milioni. Sia il rumeno che De Winter sono passati per la Juventus, i cui scout sono stati abili a individuarli e a portarli a Torino.