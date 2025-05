Il Milan lo riporta in Serie A: super colpo dalla Liga

Il club rossonero è interessato a una vecchia conoscenza del campionato italiano: affare non semplice, c’è concorrenza.

La prossima sarà la settimana degli annunci, lo ha dichiarato Giorgio Furlani dopo Milan-Monza ai microfoni di DAZN. Sicuramente il riferimento era all’ufficialità dell’ingaggio di Igli Tare come nuovo direttore sportivo.

L’ex Lazio sarà il nuovo uomo mercato del club rossonero, anche se Geoffrey Moncada resterà a dare il suo contributo e ci sarà pure Zlatan Ibrahimovic nel gruppo di lavoro che si occuperà dell’area tecnico-sportiva. Certamente Tare avrà chiesto una certa autonomia decisionale, però non dovrebbe esserci un “one man show”. Ci saranno tante operazioni da effettuare tra entrate e uscite.

Dopo una stagione deludente è inevitabile che si cerchi di cambiare parecchie cose, anche se non è tutto da buttare al Milan. Bisogna essere bravi a prendere l’allenatore giusto e puntare su giocatori adatti al suo progetto tecnico-tattico. Furlani ha ammesso che sono stati commessi tanti errori e non si può sbagliare di nuovo.

Calciomercato Milan, notizia bomba dalla Spagna

Sarà interessante vedere se qualche big della squadra oggi allenata da Sergio Conceicao partirà. Furlani ha spiegato che il club non è obbligato a sacrificare qualcuno per esigenze di bilancio, ma è evidente che senza Champions League ci potrebbero essere calciatori tentati ad andarsene. Se poi dovessero arrivare offerte particolarmente ricche, il Milan le potrebbe considerare, come avvenne per Sandro Tonali.

Per quanto riguarda la campagna acquisti, è importante prendere giocatori con personalità e che sappiano fare la differenza. Vero che senza Champions League l’appeal potrebbe essere un po’ minore, però il Milan è sempre il Milan e con un progetto convincente potrebbe essere attrattivo anche per nomi di alto livello.

Secondo quanto rivelato dal Mundo Deportivo, uno dei profili che interessano alla società rossonera è Rodrigo de Paul. Il centrocampista argentino classe 1994 gioca nell’Atletico Madrid e ha un contratto in scadenza a giugno 2026. Senza rinnovo, potrebbe lasciare i Colchoneros. Ha disputato una buona stagione con 3 gol e soprattutto 10 assist in 50 presenze totali. Per Diego Simeone è stato un giocatore importante e l’allenatore ne vorrebbe la permanenza, ma il suo futuro è incerto in questo momento.

Anche Inter, Juventus e Aston Villa vengono date in corsa per de Paul, che conosce già la Serie A grazie alla precedente esperienza con la maglia dell’Udinese. Prima di andare all’Atletico Madrid il Milan aveva pensato a lui per sostituire Hakan Calhanoglu, però non mise sul tavolo un’offerta simile a quella dei Colchoneros.