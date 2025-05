La classifica si ribalta e sorride il Milan, i tifosi rossoneri stentano a crederci

Il Milan Futuro può ancora sperare di giocare in Lega Pro il prossimo anno? Difficile, ma non impossibile. C’è solo una strada

Oggi si chiuderà finalmente una delle peggiori stagioni di sempre della storia del Milan. La partita contro il Monza di questa sera a San Siro non ha alcun tipo di rilevanza dal punto di vista del risultato; lo ha, invece, per quel che riguarda l’ambiente e la protesta dei tifosi. Che comincerà nel pomeriggio a Casa Milan e poi proseguirà a San Siro. Furlani, Ibrahimovic e Scaroni nel mirino: non è un problema non vincere, è un problema la poca ambizione sportiva della società e soprattutto le assurde decisioni prese nell’ultimo anno.

Ed è quello che verrà contestato, oltre alla totale assenza di appartenenza, di identità e di valori. E questo purtroppo ha coinvolto anche il Milan Futuro che, nel suo primo anno di vita, è retrocesso dalla Lega Pro alla Serie D. “Non fa differenza fra C e D, l’importante è creare giocatori” le assurde dichiarazioni di Moncada prima di Roma-Milan. I rossoneri si preparano ad affrontare la Serie D, con pochissime possibilità di ripescaggio.

Milan Futuro in Lega Pro? Possibile solo in un caso

Chiariamo subito: il Milan Futuro non può essere ripescato. L’unica possibilità che ha per evitare la Serie D e ripartire dalla Lega Pro è iscriversi come nuova squadra. Solo così i rossoneri possono evitare la retrocessione, ma anche questa non è un’ipotesi semplice da concretizzare.

Per far sì che si manifesti questo scenario, dovrebbero liberarsi in Lega Pro almeno quattro posto. Ad oggi, è difficile che ciò accada. A complicare ulteriormente le cose è l’iniziativa dell’Inter, che a giugno, a meno di colpi di scena, iscriverà la propria squadra U23. Insomma, al 99% il Milan Futuro giocherà la Serie D, e dovrà farlo nel migliore dei modi possibili evitando gli errori commessi in questa stagione. I rossoneri vogliono confermare Massimo Oddo in panchina, colui che ha ridato un po’ di speranze alla squadra dopo un anno complicato con Daniele Bonera (esonerato quando era quasi troppo tardi).

Da capire, invece, quale sarà il futuro di Kirowski: non sembra essere in discussione, ma ogni strada è aperta. La speranza è che il Milan possa fare le cose per bene e affidare il progetto nelle mani di Vergine, l’attuale responsabile del settore giovanile, uno dei migliori in Italia in questo ruolo. Non è un caso che la Primavera, la squadra gestita da lui e da Guidi in panchina, sia l’unica ad aver ottenuto buoni risultati (qualificazione ai play-off Scudetto).