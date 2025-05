Milan, sfuma un obiettivo: c’è l’annuncio ufficiale

Un nome accostato al club rossonero non è destinato ad approdare a Milano per la prossima stagione: il comunicato è netto.

La stagione è terminata per il Milan, che contro il Monza ha vinto l’ultima partita di campionato. Ora attende il risultato di Udinese-Fiorentina per sapere se dovrà disputare o meno i preliminari di Coppa Italia. Al Diavolo andrebbe bene solo la sconfitta dei viola, gli altri risultati sarebbero favorevoli alla squadra di Raffaele Palladino.

Sergio Conceicao non ha rilasciato dichiarazioni a San Siro, nonostante avesse fatto intendere di voler dire tante cose una volta conclusa la stagione. Forse lo farà in un altro momento. Ad ogni modo, l’allenatore portoghese non è destinato a rimanere sulla panchina rossonera. Anche vincere la finale di Coppa Italia non avrebbe cambiato la situazione.

Milan, dopo Conceicao: un “candidato” esce di scena

Chi prenderà il posto di Conceicao? In questi giorni si è parlato spesso di Vincenzo Italiano, che ha svolto un buon lavoro al Bologna. Tuttavia, il club emiliano sta lavorando con grande impegno alla sua permanenza e ci sono molte possibilità che riesca nel suo intento. Lunedì ci sarà un nuovo incontro tra lui e la dirigenza, pronta a offrigli un rinnovo del contratto fino a giugno 2028 con aumento dello stipendio.

Giorgio Furlani e Igli Tare, futuro direttore sportivo rossonero, ci hanno provato; ma Italiano è orientato a rimanere a Bologna almeno per un’altra stagione. Salvo colpi di scena, l’ex di Spezia e Fiorentina continuerà a sedere sulla panchina rossoblu.

Sicuramente non ci saranno sorprese sulla panchina del Marsiglia, dove è seduto un altro allenatore accostato al Milan nelle ultime settimane: Roberto De Zerbi. Non sono mancati i momenti difficili al 45enne bresciano e a un certo punto sembrava molto probabile il suo addio all’OM. Aver riportato la squadra in Champions League ha sistemato ogni cosa e adesso lo scenario è chiaro: RDZ resterà in Costa Azzurra.

Il Marsiglia ha diramato un comunicato ufficiale nel quale ha confermato la permanenza di De Zerbi. Il proprietario Frank McCourt ha accolto l’allenatore, il presidente Pablo Longoria e il direttore sportivo Medhi Benatia* negli Stati Uniti per parlare di futuro. Si andrà avanti insieme per cercare di disputare una stagione ancora migliore dell’ultima. La continuità è importante per provare a crescere.