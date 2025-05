Sinner lo ha abbracciato non appena lo ha visto, che accoglienza per Jannik

Una bellissima scena fra Sinner e un suo collega in campo: i due si abbracciano e ridono, grande accoglienza per Jannik

Un ritorno in grande stile quello di Jannik Sinner. I tre mesi di stop per squalifica non hanno influenzato granché il suo gioco. Difficile in condizioni simili pensare di fare meglio agli Internazionali d’Italia: il percorso dell’altoatesino si è fermato soltanto in finale contro Carlos Alcaraz, un altro fenomeno del circuito. I due sono destinati a regalare spettacolo da qui ai prossimi dieci anni.

La prossima tappa, adesso, è il Roland Garros: Sinner ha già deciso che non parteciperà all’ATP 500 di Amburgo per prepararsi al meglio al prossimo grande Slam, con l’obiettivo di contrastare il più possibile lo spagnolo. Di lui in questi giorni si è parlato molto anche per via della questione nuovo allenatore: ha già annunciato che a fine stagione dirà addio a Cahill, ed è già alla ricerca di un sostituto che possa affiancare Simone Vagnozzi. Il nome fatto è clamoroso: Carlos Moyà, l’ex allenatore di Rafael Nadal.

L’incontro fra Sinner e il collega: che abbraccio!

L’allenatore spagnolo stesso, però, in radio, ha smentito categoricamente ritenendo l’indiscrezione una grossa fake news. Non sappiamo se è stato soltanto un tentativo di depistaggio o se realmente non c’è niente. Di certo Sinner ha bisogno di un profilo del genere per rispettare quelle che sono le sue ambizioni: Jannik ha l’obiettivo di raggiungere i più grandi traguardi nel mondo del tennis e per farlo è necessario che riesca ad affiancarsi di persone che possano supportarlo e aiutarlo.

Nel frattempo Jannik continua ad allenarsi per, come detto, prepararsi al meglio per il Roland Garros: Jannik, che in questa stagione ha già vinto l’Australian Open a Melbourne, sogna di poter portare a casa il trofeo, ma non sarà semplice. Inoltre, l’altoatesino deve difendere con le unghie e con i denti il primo posto nel Ranking ATP. Nel corso di uno dei suoi ultimi allenamenti, Sinner ha ritrovato in campo una delle persone con le quali ha più legato nel circuito: è Gael Monfils, tennista francese.

Jannik Sinner and Gael Monfils together at Roland Garros. Two of the nicest guys on the tour just having a chat. Always great vibes with these guys. ❤️ pic.twitter.com/ZuI7ut0qUf — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 22, 2025

I due si sono incontrati in campo e la scena è davvero molto bella: grandi abbracci fra Sinner e Monfils, di grande complicità, poi uno scambio rapido di battute e grandi sorrisi. Una bella scena che non è passata inosservata e che, nel giro di pochissime ore, è diventata subito virale. Ora testa al campo però: Sinner ha bisogno di allenarsi e ritrovare la condizione migliore per essere al meglio a Parigi. A Roma ha dimostrato di essere certamente a buon punto.