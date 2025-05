Subito una batosta per Tare, l’avventura inizia nel peggiore dei modi

Il Milan potrebbe trovare difficoltà in sede di mercato, primissima grana per il neo ds Igli Tare: così può saltare tutto

Il Milan sta programmando la prossima stagione. Una stagione che dovrà necessariamente rappresentare quella del rilancio, della possibilità – è quasi un obbligo – di tornare a vincere dopo anni di magra. Sembra infatti lontanissimo lo Scudetto dell’estate 2022: tante cose, perlopiù in peggio, sono cambiate da allora.

Niente quarto posto, niente Champions League, nessuna competizione europea all’orizzonte. Un disastro totale, accompagnato dalla debacle in finale di Coppa Italia contro il Bologna. Si ripartirà da zero, da un nuovo direttore sportivo che già da qualche giorno è stato ufficiosamente ‘annunciato’. Igli Tare può rappresentare il profilo giusto per ricostruire, per ripartire. Il dirigente albanese, dopo la lunga esperienza alla Lazio, sarà quindi il nuovo direttore sportivo rossonero.

Una scelta che lascia ben sperare anche se, a conti fatti, tutto dipenderà da chi occupa posizioni più elevate in quel di Via Aldo Rossi rispetto al ds. La rosa subirà un restyling quasi totale, con almeno un big che potrebbe salutare la Milano rossonera per permettere al club di Cardinale non sono di sopperire ai mancati introiti dalla Champions ma anche di investire in vista della riapertura estiva del calciomercato estivo.

Cruciale, poi, la scelta del nuovo allenatore rossonero. Perché Sergio Conceicao, pur rimanendo sotto contratto col Milan fino al 30 giugno 2026, cederà la panchina del ‘Diavolo’ a qualcun altro. Ed è proprio in questo ambito che Tare potrebbe incontrare le prime serie difficoltà nella programmazione futura.

Milan, Tare nei guai: c’entra il nuovo allenatore

Sono circolati diversi nomi nelle ultime settimane, per cercare di riportare un entusiasmo quasi azzerato nel cuore dei tifosi rossoneri. E da questo punto di vista una nuova batosta rischia di arrivare per la scelta del tecnico: perché il preferito di Tare sta per sfumare, purtroppo, in via ufficiale.

Vincenzo Italiano è il nome al primo posto per il ds rossonero che, dunque, potrebbe finire per rinnovare con il Bologna. Dopo aver battuto proprio il Milan in finale di Coppa Italia, Italiano ha già avviato i colloqui per prolungare l’accordo con la società emiliana che ad oggi parla di scadenza 2026. Possibile che si tratti di un rinnovo su più stagioni, possibile un triennale con adeguamento contrattuale.

Il Milan resta alla finestra, sogna Italiano e spera nella possibilità di metterlo al posto di Conceicao molto presto. Una chance, però, che va assottigliandosi giorno dopo giorno. Ed il club rossonero, a questo punto, rischia di dover obbligatoriamente porre le attenzioni su altri nomi.