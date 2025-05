Blitz a Casa Milan, trattativa per la cessione: i dettagli

Sede rossonera affollata oggi pomeriggio: è arrivato il nuovo ds Tare, ma non solo. Le ultime notizie.

Quella di oggi è stata la giornata nella quale Igli Tare ha iniziato a lavorare a Casa Milan. L’ex Lazio è stato ingaggiato come nuovo direttore sportivo e si sta dando subito da fare, perché ci sono tante questioni da sistemare.

Dopo una stagione complicata come quella avuta dai rossoneri, ci sono molte cose da cambiare. Senza dimenticare che sarebbe meglio trovare soluzioni rapide per quanto riguarda quei calciatori che avevano lasciato Milanello in prestito perchè fuori dal progetto. Forse pochissimi saranno riscattati, quindi la società si ritroverà a dover utilizzare del tempo per anche per occuparsi di loro.

Calciomercato Milan, Igli Tare: primi incontri in sede, le ultime notizie

Tare oggi ha avuto alcuni incontri a Casa Milan. Presso la sede di via Aldo Rossi si sono visti l’agente Giuseppe Riso e, soprattutto, il direttore sportivo della Roma, Florent Ghisolfi.

Con il dirigente francese si è parlato di Alexis Saelemaekers e Tammy Abraham, giocatori le due società si sono scambiate in prestito secco nella scorsa sessione estiva del calciomercato. I giallorossi hanno la volontà di acquistare a titolo definitivo il cartellino dell’esterno belga, protagonista di un’ottima stagione: 7 gol e 7 assist in 32 presenze. Lui stesso è felice nella capitale e vorrebbe rimanere.

Roma e Milan devono trovare l’accordo sul prezzo finale. In queste settimane è trapelato il desiderio del club rossonero di incassare almeno 20 milioni di euro dalla cessione di Saelemaekers. Una richiesta che ci sta tutta dopo l’annata positiva dell’ex Anderlecht, calciatore al quale Paulo Fonseca non avrebbe voluto rinunciare e che invece è stato ceduto nella capitale.

Per quanto concerne Abraham, non sembra che il Milan abbia intenzione di intavolate una trattativa per comprarlo. L’ex Chelsea dovrebbe tornare momentaneamente a Roma per essere poi rivenduto. Ha richieste sia dalla Premier League sia dalla Super Lig. Da non escludere che possa pensarci anche qualche club della Serie A, senza dimenticare la “solita” Saudi Pro League.

L’attaccante inglese ha messo assieme 10 gol e 7 assist nella sua stagione in maglia rossonera. Non è andata malissimo, quindi non faticherà a trovare una squadra. Forse dovrà rivedere un po’ le sue pretese sullo stipendio (oggi percepisce circa 4,5 milioni netti annui). La Roma lo valuta 20-25 milioni.