Decisione a sorpresa in casa Milan: conferma in panchina

Le ultime sulle panchine del Milan dopo la conclusione della stagione. Ecco il punto della situazione: cosa sta accadendo

Finalmente con la partita di sabato sera contro il Monza, la stagione del Milan è andata definitivamente in archivio. Una stagione da dimenticare velocemente per provare a ripartire. Giorgio Furlani ha così deciso di puntare su Igli Tare. Sarà l’albanese a prendere il posto di Antonio D’Ottavio e a scegliere l’allenatore insieme chiaramente al gruppo di lavoro. Servirà dunque l’approvazione definitiva dell’Amministratore Delegato, ma la strada è tracciata.

I tifosi si augurano che la scelta possa arrivare il prima possibile, anche perché più passa il tempo, più c’è il rischio che i migliori allenatori trovino squadra. E’ il caso di Massimiliano Allegri, libero da un anno, ma che a breve potrebbe ritrovarsi con due proposte importanti dall’Italia, oltre a quella rossonera: sì perché il livornese è considerata la prima alternativa ad Antonio Conte dal Napoli, ma anche in casa Inter, Beppe Marotta sta pensando all’ex Juve qualora Simone Inzaghi accettasse davvero l’Arabia Saudita.

Milan, una scelta è presa: il punto della situazione

Il tempo, dunque, non gioca a favore del Milan e se Vincenzo Italiano dovesse decidere di proseguire con il Bologna, tutto si complicherebbe e la possibilità di affidarsi ad un allenatore non di prima fascia (ma neanche di seconda) e poco gradito al popolo rossonero diventerebbe altissima.

Di certo non sarà Roberto De Zerbi l’allenatore del futuro del Milan. L’ex Brighton e Sassuolo ha deciso di proseguire alla guida del Marsiglia. Nelle scorse ore così c’è chi ha rilanciato Roberto Mancini e Thiago Motta. Profili che non scaldano per nulla i cuori dei tanti tifosi del Diavolo, che speravano di avere Antonio Conte alla guida della squadra. I prossimi giorni saranno dunque decisivi per capire su chi il Milan punterà per davvero.

Nel frattempo una decisione è stata comunque presa. Non è ancora ufficiale, ma si va verso questa direzione. Se Sergio Conceicao è destinato a lasciare il Milan, non sarà lo stesso per Massimo Oddo, che nonostante la retrocessione è riuscito a convincere la dirigenza a proseguire. Così il Milan Futuro sarà nelle sue mani anche la prossima stagione. Una stagione che potrebbe essere giocata in Serie D, ma i ripescaggi potrebbero riportare il Diavolo in Serie C. Non ci resta che attendere.