Nuovo allenatore, il Milan sceglie fra questi quattro: tifosi ancora delusi

Panchina Milan, le ultime news sulla scelta del nuovo allenatore: la ricerca si restringe, ecco le tre opzioni più calde al momento

Chi sarà l’allenatore del Milan per la prossima stagione? I tifosi sono in grande attesa per questa importante scelta. Nella giornata di oggi potrebbe arrivare l’ufficialità di Igli Tare come nuovo direttore sportivo: affiancherà Geoffrey Moncada nelle scelte tecniche per poi riferire tutto a Giorgio Furlani, che avrà sempre l’ultima parola. Ci si aspetta quindi un supporto importante dell’ex Lazio per il tecnico, ma i paletti imposti dalla proprietà sono sempre gli stessi: costi e profilo bassi, da qui non si scappa. E questo rende tutto più difficile.

A complicare ulteriormente le cose, i tre mesi persi per scegliere il direttore sportivo: Tare era il primo nome fatto da Ibrahimovic prima del viaggio di Furlani negli States per incontrare Cardinale, da lì in poi una inutile serie di provini che non hanno portato a nulla e quindi il ritorno al punto di partenza. Nel frattempo, gli altri club sono già molto avanti e le opzioni per il Milan cominciano a scarseggiare.

Milan, quattro opzioni per la panchina

Antonio Conte sembra aver scelto di lasciare il Napoli: i tifosi spingono per un tentativo da parte del Milan, ma lui sembra orientato a tornare alla Juventus dopo il Mondiale per Club. E qui entra in scena un altro nome molto gradito dai sostenitori rossoneri: Massimiliano Allegri. Aurelio De Laurentiis si è già portato avanti e ha scelto lui per l’eventuale post Conte, in alternativa il livornese potrebbe diventare un’opzione seria per la Roma (che sta provando a fare Fabregas ma è difficile).

Gasperini potrebbe presto liberarsi dall’Atalanta nonostante la proposta di rinnovo ma dal Milan non arrivano segnali su un interesse per lui. Maurizio Sarri non si è lasciato bene con Tare alla Lazio e quindi anche questa opzione sembra da escludere. Roberto De Zerbi resterà al Marsiglia. Nessun contatto con Francesco Farioli, che ha scelto di lasciare l’Ajax dopo solo un anno. A questo punto restano opzioni più esotiche (e quindi meno gradite ai tifosi):

Xavi

Tudor

Roberto Mancini

Thiago Motta

Il primo è libero dopo l’addio al Barcellona di un anno fa: il suo profilo è sempre stato molto gradito ai piani alti di Casa Milan e può diventare un’idea, ma sarebbe l’ennesima scommessa. Tudor, dopo aver portato la Juventus in Champions League, farà il Mondiale per Club coi bianconeri e dopo sarà deciso il suo futuro: Giuntoli spinge per Conte, ma tutto può ancora succedere. Infine Thiago Motta, che ha lasciato la Juventus qualche mese fa: il Milan lo aveva cercato l’anno scorso ma lui aveva già dato parola ai bianconeri. Potrebbe essere un ritorno di fiamma per l’italo-brasiliano, profilo in linea con i paletti della proprietà. Occhio a Mancini, che potrebbe inserirsi in questo valzer di panchine di Serie A: ci pensa anche la Roma.