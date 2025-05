Maignan sorprende tutti, l’annuncio ufficiale in mattinata

Il portiere francese è uscito allo scoperto in mattinata. Ecco cosa ha detto il capitano del Milan: tifosi sorpresi

Mike Maignan allo scoperto. Lo fa da giocatore e capitano del Milan. Dopo un’annata complicata decide di metterci la faccia, commentando quanto accaduto. L’estremo difensore ha così deciso di scrivere sul proprio profilo X un messaggio rivolto a tutti i tifosi. Un messaggio di grande delusione, in cui non cerca scuse per l’annata deludente.

Un messaggio che sembra pure mettere a tacere le voci circolate ieri, in cui si scriveva di un poco interesse nei confronti del Diavolo

“Il cuore è pesante, non ne conosco il peso. Abbiamo concluso una stagione difficile! Tutti che amano, gioca, Tifa il Milan siamo delusi. Non ci sono scuse, siamo il Milan. A tutti tifosi Milanisti con vostro sostegno il Milan rimanera sempre il Milan. SEMPRE FORZA MILAN ❤️🖤

©️🫡”

Milan, Maignan si riprende i tifosi: il messaggio è chiaro

E’ un messaggio forte anche per quanto riguarda il futuro. SEMPRE FORZA MILAN, i cuori rossoneri e quella C da capitano. Non è certo un messaggio da addio, nonostante un contratto in scadenza nel 2026 non ancora rinnovato per via di una gestione alquanto discutibile da parte della società rossonera

Come si può vedere, Mike Maignan divide i tifosi: sotto al suo post c’è così chi gli chiede di rinnovare e di condurre la squadra ad un nuovo Scudetto e chi gli chiede di fare le valigie. Sentimenti contrastanti, normali, dopo un’annata davvero da dimenticare per tutti