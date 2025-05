Milan, il disastro è completo: è arrivata un’altra ufficialità

Ieri è arrivata un’altra disastrosa ufficialità per la stagione del Milan: il disastro è adesso completo, tutti i dettagli

Ieri sera si è concluso il campionato di Serie A 2024-2025. Per il Milan, come era ampiamente prevedibile, è stato un totale disastro. I primi segnali erano già arrivati lo scorso anno: in un modo o nell’altro, Stefano Pioli era riuscito a chiudere al secondo posto ma con una pessima campagna europea e senza mai dare nemmeno fastidio all’Inter capolista. L’estate scorsa doveva essere il momento delle scelte importanti per alzare il livello e provare a mettere in discussione il dominio interista.

Invece, si è sbagliato tutto e la cosa è tutta dei dirigenti, con Giorgio Furlani in primis in quanto amministratore delegato. Non è servito a niente nemmeno l’arrivo di Conceicao a gennaio e di un altro mercato di grandi spese. Anche allenatori e giocatori hanno le loro colpe e responsabilità, ma in minima parte rispetto a chi si trova ai piani più alti. La classifica recita Milan all’ottavo posto, e quindi, in automatico, è arrivata un’altra ufficialità che completa il disastro rossonero.

Milan, preliminare di Coppa Italia: avversario e data

Con l’ottavo posto in classifica, il Milan dovrà giocare il preliminare di Coppa Italia. La partita si disputerà a San Siro e, molto probabilmente, nel week-end del 16 o 17 agosto. L’avversario dovrebbe essere il Bari, squadra di Serie B, ma la conferma arriverà soltanto più avanti. Il preliminare potrebbe costringere i rossoneri ad apportare qualche modifica al programma estivo.

Come sempre l’attenzione della società e della proprietà è principalmente rivolta a ricavi e marketing più che al risultato sportivo. E questo andamento si manifesta con l’assurda decisione di programmare un’estate in giro per l’Asia a giocare inutili amichevoli: Hong Kong, Singapore e Australia. Sono queste le tappe della tournée dei calciatori rossoneri, costretti a girare il mondo in posti dai climi estremi e in un momento chiave per l’intera stagione: è in quel periodo lì che si costruiscono le vittorie, con lavoro fisico e atletico ma anche tecnico e tattico. A questi impegni si aggiunge quindi anche una partita ufficiale contro il Bari in Coppa Italia per i preliminari: l’ultima volta che è accaduto era il 2015 dopo il decimo posto della stagione precedente, l’avversario era il Perugia e in panchina c’era Sinisa Mihajlovic. Due a zero il risultato finale con gol di Honda e Luiz Adriano: eravamo nel pieno di quella che i tifosi chiamano Banter Era, e oggi non siamo così lontani.