Milan, ufficiale la firma: arriva il primo colpo rossonero

Il club rossonero ha annunciato una firma importante per il proprio presente e il proprio futuro: c’è grande attesa da parte dei tifosi.

Igli Tare è il nuovo direttore sportivo. Poco fa il club rossonero ha diramato il comunicato ufficiale con il quale ha annunciato il suo ingaggio e ha anche specificato che l’ex Lazio “riporterà all’Amministratore Delegato del Club, Giorgio Furlani“.

Il dirigente albanese è molto motivato per questa nuova esperienza professionale: “Entrare a far parte di un Club come il Milan è motivo di grande orgoglio e responsabilità. Ringrazio la società per avermi affidato questo incarico. La società conosce la mia grande determinazione e la mia volontà di far bene mettendo tutta la mia esperienza al servizio di un grande Club che ha l’obiettivo assoluto di tornare a essere protagonista in Italia e in Europa“.

Igli Tare al Milan: lo voleva già Paolo Maldini

Tare arriva a Milano con sei anni di ritardo, visto che nell’estate 2019 aveva ricevuto una chiamata da Paolo Maldini per affiancarlo nella gestione dell’area tecnico-sportiva rossonera. Rimasto “orfano” di Leonardo, aveva provato a convincere l’ex attaccante a lasciare la Lazio, ma l’operazione non andò in porto. Al Milan arrivò Frederic Massara come direttore sportivo, l’ex Roma si unì anche a Zvonimir Boban, altro innesto dirigenziale di quell’estate.

Oggi pomeriggio Tare ha iniziato a lavorare a Casa Milan. Primi incontri con dirigenti, agenti e intermediari. C’è tanto da fare per riportare la squadra rossonera a lottare per lo Scudetto già nella prossima stagione. Non dovendo disputare alcuna competizione europea, ci si potrà concentrare sul campionato e non bisognerà fallire. L’obiettivo minimo sarà la qualificazione alla Champions League 2026/2027, però un club come il Milan deve allestire un organico capace di puntare alla vittoria del titolo.

Tare è stato il ds della Lazio dal 2009 al 2023, quindi ha accumulato tanta esperienza. Ha commesso anche degli errori in biancoceleste, ma ha pure portato calciatori importanti e dei risultati positivi. Nessun dirigente è infallibile, la sfida è sempre quella di sbagliare il meno possibile.

Il nuovo direttore sportivo del Milan è ben consapevole delle pressioni che avrà ed è pronto a dimostrare che la società ha fatto la scelta giusta affidandosi a lui. Vedremo, i tifosi attendono al varco Tare, Furlani, Moncada, Ibrahimovic e Cardinale.