Ritorno di Maldini al Milan, l’annuncio è una bomba in casa rossonera

Ecco cosa è successo sabato in occasione della protesta del popolo rossonero nei pressi della sede del club: il punto della situazione

Sono i giorni della protesta. I giorni della contesta nei confronti di una dirigenza e di una proprietà che si è mostrata incapace e inadatta per il Milan. Sabato pomeriggio a Casa Milan, il popolo rossonero ha manifestato tutta la propria frustrazione, rabbia e delusione contro Singer, Cardinale, Furlani, Scaroni, Ibrahimovic e Moncada, che hanno affossato il Diavolo. Una squadra capace di passare dalla vittoria dello Scudetto ad uscire fuori dalle coppe.

Sono tutti colpevoli, non si salva proprio nessuno. Così i dirigenti e la proprietà sono stati invitati a fare le valigie, ad andarsene. Gli unici cori a favore sono stati quelli rivolti a Paolo Maldini. Dopo il popolo social anche quello reale invoca il ritorno della storia, per salvare il Milan. Tutti uniti con colui che ha fatto grande il club sia in campo che fuori.

Il popolo rossonero è con Maldini

Sono comparsi anche dei cartelloni pro Maldini e su X si sono scatenati

Paolo Maldini salvaci ancora!” “MALDINI ERA STORIA, parlava di Calcio e non di finanza!” Ecco anche i primi cartelloni pro #Maldini @calciomercatoit @MilanLiveIT pic.twitter.com/NCJef5P1oF — Martin Sartorio (@MartinSa1988) May 24, 2025

Ma è stata anche la serata, quella di sabato, in cui un tifoso ha sventolato la maglia di Maldini verso la dirigenza rossonera, prima di essere invitato ad andar via

Non mento quando dico che al coro per Maldini mi sono seriamente gasato. Perché non me l’aspettavo. Il primo poi… Pazzesco — Jerry il bot (@Jerry_3_) May 24, 2025

Paolo Maldini, dunque, unisce e rappresenta l’ultima ancora di salvezza di un popolo davvero disperato, che non vede l’ora di dire addio all’attuale dirigenza e proprietà.