Sinner è stato beccato, non ha potuto fare altro che ammettere

Una strana domanda a Jannik Sinner durante una conferenza stampa: la risposta a sorpresa del tennista italiano

Non ci sono altri pensieri nella testa di Jannik Sinner se non i prossimi due grandi Slam: il Roland Garros a Parigi, imminente, e poi Wimbledon. I tre mesi di stop per squalifica hanno aumentato ulteriormente la voglia dell’altoatesino di dimostrare chi è il numero uno al mondo. Agli Internazionali d’Italia è arrivato soltanto un primo assaggio: il suo percorso fino alla finale è stato quasi impeccabile, riuscendo a battere senza problemi sia Ruud che Paul, poi non ha potuto fare altro che arrendersi di fronte ad una grande prestazione di Carlos Alcaraz, che vive un ottimo momento di forma.

I due sono destinati a regalare grande spettacolo da qui ai prossimi dieci anni e Jannik spera in una rivincita già a Parigi. Sinner si trova già lì per allenarsi in preparazione a questo importante evento: l’obiettivo, come detto, è vincere, così da riprendere subito la retta via dopo lo stop forzato. Non sarà facile ovviamente ma Jannik insieme al solito Alcaraz parte favorito. Ma il tennis non è l’unico pensiero dei giornalisti che riguardi il tennista italiano.

Sinner a Copenaghen, il motivo del viaggio svelato

Di Sinner si parla sempre anche per altri aspetti. Per esempio, questa settimane si è parlato parecchio di chi sarà il suo allenatore dopo l’addio a Cahill già annunciato a fine stagione. Dalla Russia la clamorosa indiscrezione su Carlos Moyà, l’ex tecnico del grande Rafa Nadal, notizia poi smentita dallo stesso spagnolo in radio. Da capire se si tratta di una smentita di rito o se è davvero così. Intanto, prosegue la ricerca del nuovo allenatore.

E un altro tema sempre molto caldo è… il gossip. Di recente a Monte-Carlo è stato visto insieme ad una nota modella, ma lui ha annunciato di essere single al momento e di essere concentrato solo sul tennis. Durante una conferenza stampa però da parte di un giornalista danese è arrivata una strana domanda: “Ho visto delle tue foto in giro per Copenaghen con una ragazza questa settimana, mi chiedevo cosa stessi facendo e chi fosse la ragazza“. Di seguito la risposta e la spiegazione di Sinner: “No, non ero con una ragazza. Dovevo sbrigare delle faccende, un paio di servizi fotografici lì e basta. Nient’altro. C’ero stato molti anni fa per un torneo Juniores. È un Paese molto tranquillo che adoro, in un giorno non ho visto molto ma è stata una bella esperienza“.