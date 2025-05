Tare lo scippa al Napoli: la beffa è servita

Il neo direttore sportivo, in attesa dell’ufficialità, prepara il primo grande colpo per la prossima stagione: Napoli superato

Finalmente. È questa l’esclamazione liberatoria che molti tifosi del Milan hanno esclamato dopo l’ultima gara della stagione, il 2-0 del tutto ininfluente rifilato al Monza del grande ex Alessandro Nesta. Perché quella che si è da poco conclusa non è stata una stagione normale, né per il Milan né soprattutto per i milanisti.

Niente quarto posto e Champions League, l’Europa per un anno non sarà il palcoscenico dove esibirsi. Il Milan di Paulo Fonseca prima e Sergio Conceicao poi ha sbagliato tutto quello che c’era da sbagliare. Più in alto, evidentemente, i vertici di Via Aldo Rossi hanno fatto peggio compiendo ogni possibile scelta sbagliata. Bisognerà metterci una pezza, ripartire il prima possibile con stimoli e convinzione, attingendo all’esperienza di quello che è stato finalmente scelto come nuovo direttore sportivo dopo mesi di indiscrezioni, rumors e tira e molla.

A Igli Tare verrà concesso di lavorare liberamente, per il bene della squadra, andando evidentemente a stravolgere un gruppo che ha bisogno proprio di questo: una rivoluzione. In tanti saluteranno Milanello ma l’addio che potrebbe fare più male sarebbe rappresentato da Tijjani Reijnders che viene ultimamente dato molto vicino al Manchester City. Incassare la contestazione più che comprensibile dei tifosi – arrivata nelle scorse ore sotto la sede di Casa Milan – e iniziare a pianificare il futuro.

A tal proposito la prima risposta che ha in mente Igli Tare potrebbe finire per far piangere – non più di gioia per lo Scudetto – i tifosi del Napoli. Lo scippo è dietro l’angolo: il dirigente albanese lo vuole a tutti i costi.

Colpaccio Milan, Napoli distrutto: “Lo vuole Tare”

Il Napoli con ogni probabilità dirà addio ad Antonio Conte che già da qualche settimana sembra essere pronto ad un ritorno clamoroso alla Juventus. Gli azzurri hanno messo nel mirino un nome per la panchina che – guarda caso – è da tempo in cima alla lista di Tare.

Il telecronista di ‘DAZN’ Orazio Accomando ha rivelato sul suo profilo ‘X’, una rivelazione pazzesca riguardo al tecnico di Livorno. “Il nome di Massimiliano Allegri non è da escludere. Sul livornese c’è anche il Napoli ma è sempre stato la prima scelta di Tare che farà un tentativo per portarlo in rossonero”.

Staremo dunque a vedere se, nonostante il vantaggio netto ed evidente della società di Aurelio De Laurentiis, l’opzione Allegri possa diventare caldissima anche per il club rossonero.