Theo Hernandez, possibile svolta sul futuro: l’annuncio inaspettato

Parole interessanti quelle del terzino rossonero, la situazione potrebbe cambiare: ecco cosa è successo oggi.

La stagione del Milan e ci sono tante decisioni importanti da prendere. Il direttore sportivo è stato scelto, sarà Igli Tare, e ora si tratta di scegliere anche l’allenatore e chi continuerà a far parte della squadra.

Ci sono diversi giocatori con il futuro in bilico e sarà interessante vedere chi dei titolari di oggi lascerà Milanello. Da mesi trapelano tante indiscrezioni ed è arrivato il momento della verità. Tra coloro che hanno un destino ancora da stabilire c’è sicuramente Theo Hernandez, il cui contratto con il club rossonero scade a giugno 2026.

La trattativa per il rinnovo non è mai decollata. Anzi, a gennaio la dirigenza aveva accettato l’offerta di circa 40 milioni di euro per vendere il terzino al Como. Quel sì ha avuto un grande significato e solo la volontà del giocatore di non andare a Como ha impedito il trasferimento.

Calciomercato Milan, futuro Theo Hernandez: novità in arrivo?

La situazione di Hernandez sarà una di quelle da risolvere al più presto. Bisognerà decidere definitivamente in che direzione andare, se provare una negoziazione per rinnovare il contratto o se dirsi addio. Certamente il Milan non può tenerlo un’altra stagione senza la firma di un nuovo accordo, non può perdere a zero un calciatore dal quale potrebbe ricavare circa 25 milioni di euro nel calciomercato estivo 2025.

In attesa di capire cosa succederà, Theo ha scritto il seguente messaggio sui social network: “Finisce una stagione molto complicata in cui non siamo riusciti a raggiungere i nostri obiettivi. Ora bisogna rialzarsi e riportare l’AC Milan

nel posto che merita. Grazie ai nostri tifosi per essere sempre al nostro fianco“.

Le parole del nazionale francese sembrano far intendere che il suo desiderio di rimanere a Milano è ancora presente. Nonostante in questi mesi non siano stati fatti passi avanti per arrivare al rinnovo, forse l’ex Real Madrid non ha abbandonato il pensiero di poter continuare a vestire la maglia rossonera. Vedremo se nei prossimi giorni ci saranno degli sviluppi in tal senso. Sarà un periodo di lavoro molto caldo per il ds Tare e il resto della dirigenza.