Annuncio ufficiale, torna al Milan: spazzato via ogni dubbio

E’ arrivato l’annuncio che non lascia più alcuna perplessità. Il suo futuro sarà ancora in rossonero: la decisione ora è ufficiale

Una stagione con cinque gol e sette assist non è bastata per meritarsi la conferma. Un bottino niente male per il calciatore, che per buona parte della stagione ha recitato un ruolo importante per lo scacchiere del suo tecnico.

Poi qualche infortunio di troppo e una concorrenza importante, arrivata a gennaio, ha fatto sì che il ruolo di Yacine Adli all’interno della Fiorentina cambiasse. In primavera era diventato a chiaro a tutti, che la Viola non avrebbe esercitato il diritto di riscatto per acquistarlo dal Milan per una decina di milioni.

Si è anche pensato ad un doppio affare con Riccardo Sottil (che a questo punto tornerà a Firenze), ma non sarà così:

“Fagioli e Gosens ok, ma li avremmo riscattati comunque. Su Cataldi ne parleremo con il mister. Su Adli, invece, non eserciteremo l’opzione, è stata una decisione presa insieme al calciatore. Folorunsho, Colpavi e Zaniolo? Nemmeno loro tre verrano riscattati“. Ha ammesso il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè, intervenuto in conferenza stampa in chiusura della stagione 2024-2025.

Fiorentina, non solo Adli: il punto su Dodo e Kean

Poi il Direttore sportivo della Fiorentina ha parlato anche di Dodo, che in passato è stato accostato al Milan: “Ci sono altri due anni di contratto – si legge su calciomercato.com -. Pensavamo di aver raggiunto le richieste del giocatore, quindi abbiamo fatto la nostra proposta e siamo in attesa di una risposta da parte del calciatore. La sua situazione non ci preoccupa”.

Immancabile una battuta su Kean “Ci siamo incontrati con Kean, insieme al presidente e ad Alessandro Ferrari a Cagliari. Il ragazzo qua sta benissimo, noi gli abbiamo dato tanto. La clausola c’è e nessuno ha detto che i 52 milioni sono pochi. Ci ha dato tanto anche lui, quindi la decisione spetta a lui. Noi gli abbiamo tanto e gli abbiamo detto che lo vogliamo tenere. Speriamo che quello che gli abbiamo dato, lui ne tenga conto”.

“La clausola c’è e la decisione è la sua, siamo stati molto chiari. Il presidente è contentissimo di lui. Ce l’abbiamo messa tutta per fare le cose per bene, lui sul campo e noi fuori. Domenica ha dato tutto. E’ un ragazzo buonissimo, ogni allenamento lo fa a mille. E’ un po dormiglione se gli vogliamo trovare un difetto, dorme un po’ troppo ma averne ragazzi così”. Ha concluso Prade