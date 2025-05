Bomba Milan, doppio addio: l’annuncio è arrivato

Doppio addio in casa Milan: bomba rossonera dopo la fine della stagione, arriva l’annuncio che spiazza tutti

La vittoria ottenuta nell’ultima giornata contro il Monza non ha cambiato di una virgola quella che è stata la fallimentare stagione del Milan che il prossimo anno non disputerà le coppe europee.

I rossoneri hanno interrotto una striscia di 10 anni consecutivi in Europa e ciò non può non essere considerato un danno gravissimo per il club sotto tutti i punti di vista. A livello economico, inoltre, la mancata partecipazione alle coppe europee inciderà pesantemente sul mercato della prossima sessione estiva dove per il Milan sarà difficile mettere a segno colpi importanti e dovrà anzi cedere alcuni dei suoi top player che sono desiderosi di giocare in Europa.

Tra i giocatori destinati a lasciare Milano vi è sicuramente Rafael Leao che sarebbe già dovuto andare via la scorsa estate. Il fuoriclasse portoghese, autore di una stagione piena di bassi e pochissimi alti, continua ad attirare l’interesse di molti top club tra cui quello del Bayern Monaco che lo sta valutando come possibile alternativa qualora non andasse in porto l’affare Mitoma.

Oltre Leao, sono previsti altri due addii importanti in casa rossonera. A darne l’annuncio è stato il giornalista e direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani che tramite il suo profilo X ha fatto sapere come il Milan debba fare a meno di Maignan e Theo Hernandez.

Milan, addio a Maignan e Theo Hernandez: l’annuncio spiazza tutti

Secondo quanto riportato da Fabio Ravezzani sul suo profilo X, il Milan deve dire addio a Theo Hernandez e a Mike Maignan. Il noto giornalista e direttore di Telelombardia è stato duro con i due giocatori rossoneri, scrivendo come una società come quella rossonera che ha voglia di riscatto, debba fare a meno di questi due giocatori che hanno già vinto e che, forse, non hanno più quella voglia di mettersi in gioco.

Per Ravezzani, il Milan deve fare cassa grazie a queste due cessioni, acquistando poi giocatori vogliosi di dare tutto per la maglia rossonera e dare vita ad un nuovo progetto. Il noto giornalista ha poi aggiunto come il Diavolo debba ripartire da Reijnders anziché cederlo al Manchester City, sottolineando come l’olandese abbia “classe, approccio e voglie”.

Un annuncio che ha sorpreso i tifosi rossoneri che, tuttavia, si aspettano tante cessioni importanti da parte del loro club che dovrà per forza di cose rivoluzionare la rosa. Nonostante l’appello di Ravezzani, ad oggi proprio Reijnders sembra il giocatore più vicino a lasciare Milanello ed appare davvero difficile pensare possa restare in rossonero senza coppe.